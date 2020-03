Coronavirus : situation "catastrophique" pour les producteurs d'asperges dans les Landes

Dans les Landes - premier département producteur d'asperges blanches en France - la saison, très précoce cette année, dès le mois de février - avait pourtant très bien commencé. Mais depuis le confinement, la situation a totalement changé et est "catastrophique" selon la profession : les ventes se sont effondrées.

Les restaurants et les marchés sont fermés, ce qui réduit les débouchés. Et les consommateurs dans les supermarchés se sont détournés de ce légume frais. "C'est quelque chose de catastrophique, on a jamais vécu ça" déclare David Ducourneau, représentant des producteurs d'asperges dans les Landes, joint par France Bleu Gascogne. Il faut qu'on réduise de 50% notre production, voire d'avantage."

Dans les champs, les producteurs ont enlevé les traditionnelles bâches noires qui recouvrent les rangs d'asperges. "On a mis des bâches blanches. Avec le blanc, la réverbération renvoie la chaleur et la lumière, et ça évite aux asperges de trop pousser. On ralentie la production au maximum pour ne pas avoir trop d'asperges" explique Thomas Mathio, producteur à Tosse (Landes).

Mais il ne s'agit que d'une solution provisoire. L'asperge n'est pas un légume qui peut se conserver longtemps en terre : si elles ne sont pas ramassées, la récolte sera perdue et les pertes seront très importantes pour les producteurs. D'où l'appel lancé aux consommateurs par la profession. "Je demande aux gens de faire jouer la solidarité, de consommer des asperges, pour essayer de relancer cette économie locale" déclare Thomas Mathio.