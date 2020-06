Coronavirus : Six travailleurs agricoles testés positifs en Vaucluse

Suite à la découverte d'un cas regroupé de travailleurs agricoles positifs au Covid-19 à Maillane et Noves, une dizaine d'exploitations vauclusiennes fait l'objet d'un dépistage massif. 285 ouvriers agricoles saisonniers détachés, étrangers ou permanents vont être testées d'ici vendredi 5 juin. Six cas positifs ont déjà été détectés.

De fortes interactions existent sur le bassin d'emploi agricole du sud Vaucluse et du Nord des Bouches-du-Rhône. Les travailleurs saisonniers étrangers ou non partagent souvent les mêmes hébergements. La campagne de dépistage fait notamment appel à des laboratoires privés ainsi qu'à la police aux frontières et aux pompiers.

Dans les Bouches-du-Rhône, 202 tests ont été réalisés, parmi eux 30 se sont révélés positifs.