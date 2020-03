Coronavirus : travailler 60 heures dans l'agroalimentaire, une "hérésie" pour les syndicats bretons

Les secteurs comme l'agroalimentaire vont être autorisés à travailler plus face à la crise du coronavirus. C'est ce que prévoit une des ordonnances adoptée ce mercredi par le gouvernement. La durée hebdomadaire du travail pourra être portée jusqu'à 60 heures par semaine, contre 48 jusque là. La moyenne sur douze semaines ne pourra pas dépasser 48 heures, contre 44 jusque là. Le temps de repos entre deux journées de travail est aussi ramené de 11 à 9 heures. Des mesures qui provoquent la colère de la CFDT.

Pas nécessaire de travailler plus ?

Faire travailler les salariés de l'agroalimentaire 60 heures par semaine, "c'est une hérésie à l'heure actuelle", estime Dominique Pennec, représentant CFDT chez Eureden (groupe issu de la fusion de Triskalia et d'Aucy notamment). "Est-ce qu'il y a un intérêt ? s'interroge le syndicaliste. Il pourrait y avoir des besoins liés à l'absence de salariés confinés à la maison, mais _les besoins pour nourrir la population ne vont pas augmenter outre mesure._" Une minorité d'entreprises est même amenée à mettre en place du chômage partiel puisque le secteur de la restauration a fermé.

"Ce n'est _pas cohérent ou pertinent_, acquiesce Christophe Rondel, secrétaire départemental de la CFDT dans les Côtes-d'Armor. On nous dit que les magasins sont ravitaillés, qu'il y a des stocks dans les entrepôts... Les entreprises de l'agroalimentaire continuent à produire ! On ne comprend pas la nécessité d'augmenter le nombre d'heures de travail puisque, déjà aujourd'hui, il y a du stock !"

La sécurité des travailleurs en question

"Aujourd'hui, la protection des salariés dans les entreprises de l'agroalimentaire n'est pas encore optimum, juge Dominique Pennec. Il n'y a pas de masques en général, des choses se mettent en place mais il y a encore beaucoup de carences. On a l'impression que _dans ce confinement, une partie des salariés est sacrifiée._"

"On provoque l'épuisement de bon nombre de salariés qui travaillent déjà dans des conditions compliquées et difficiles, lance Christophe Rondel. Accentuer leur durée de travail au quotidien et sur la semaine, en réduisant leurs temps de repos, c'est les amener à la fatigue avec le risque d'être soumis au coronavirus". "On demande aux entreprises de ne pas recourir à ces mesures", conclue-t-il.