Coronavirus : un nouveau site internet pour consommer 100% gardois

La Chambre d'agriculture du Gard pense déjà à l'après COVID-19. La crise sanitaire a en effet prouvé l'importance de l'alimentation et des productions locales. C'est pour conforter ces circuits courts après cette crise qu'elle met en place un nouveau site "consommons-gardois.fr". Déjà plus de 220 producteurs sont référencés. Ils sont géolocalisés sur une carte avec une fiche détaillée sur chacun d'eux. Les démarches locales comme Militant du goût et Sud de France sont également mises en avant. Le consommateur pourra également grâce à ce site savoir si un vendeur en bord de route est un simple revendeur ou un « vrai » agriculteur qui produit lui-même ses fraises et ses salades. Le site est porté par la Chambre d’agriculture en collaboration avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat pour valoriser le 100% gardois.