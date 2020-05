Coronavirus - Une allocation de remplacement pour les agriculteurs qui doivent garder leurs enfants

Le ministère de l’agriculture a récemment annoncé la prise en charge du coût d’une journée de remplacement pour les agriculteurs qui ne peuvent pas travailler et garder leurs enfants en même temps en raison de la pandémie de Covid-19, du confinement et de la fermeture des écoles et des crèches.

112 euros par jour. C'est le montant de l'aide journalière à laquelle peuvent prétendre les agriculteurs pour faire appel à un ouvrier agricole et ainsi s’occuper de leurs enfants. Cette allocation de remplacement a été annoncée mercredi dernier par le ministre de l’Agriculture Didier Guillaume.

Emilie et Franck Hivert sont exploitants agricoles à Beaulieu-sur-Oudon. Ce couple a trois enfants (4, 7 et 9 ans) et a fait appel depuis le début de la semaine à un agent de remplacement qui vient à la ferme 4 heures par jour du lundi au jeudi.

Un soulagement pour la mère de famille confie-t-elle à France Bleu Mayenne : "cette aide permet de nous soutenir, sinon ça aurait été difficile financièrement. Nous n'arrivions plus à concilier le travail et l'école à la maison, c'est le plus compliqué en ce moment. Grâce à cet ouvrier qui vient chez nous, on peut s'occuper plus tranquillement de nos enfants, faire des activités avec eux, leur donner des cours et puis parfois on se rend à la ferme pour voir s'il y a quelque chose à faire". Le couple d'agriculteurs mayennais sait déjà qu’il fera de nouveau appel à un remplaçant pour les 4 jours de la semaine prochaine.

L'allocation est versée par la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, une aide financière rétroactive à compter du 16 mars et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Pour en bénéficier, "vous devez contacter votre MSA et nous signaler que vous souhaitez bénéficier de cette allocation de remplacement " indique la MSA qui détaille de façon précise ce dispositif.