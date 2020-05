La chambre d’agriculture des Landes et la préfecture lancent une bourse au fourrage. L’objectif est de mettre en relation les agriculteurs qui ont des terres en jachères avec les ganaderias et centres équestres pour qu’ils récoltent le foin.

Coronavirus : une bourse au fourrage pour soutenir les ganaderias et centres équestres des Landes

La crise du coronavirus prive de revenu les élevages de vaches landaises et de toros de combat ainsi que les centres équestres. Ils doivent pourtant continuer à nourrir les animaux et payer leurs salariés.

Du fourrage gratuit et solidaire

Pour leur venir en aide, les chambre d’agriculture et préfecture des Landes proposent aux agriculteurs de mettre à disposition des ganaderias et centres hippiques landais une partie de leurs terres en jachères. Les structures en difficultés pourront y récolter le foin afin d’en faire du fourrage pour leurs animaux. « On en appelle à une solidarité des agriculteurs pour qu'ils puissent aider des gens qu’ils côtoient dans le milieu rural en permanence » explique Eric Lafuente, le directeur de la chambre d'agriculture des Landes

Un potentiel de 1800 hectares

Les Landes comptent une trentaine de ganaderias et une centaine de centres équestres selon Eric Lafuente. Au moins 1800 hectares de prairies pourraient être mis à disposition. Car, pour percevoir l’intégralité des aides perçues au titre de la PAC, la politique agricole commune, les agriculteurs solidaires doivent conserver 5% de surface d’intérêt écologique : cela peut être des terres en jachères, des prairies des haies, des marres…. Ils ne peuvent donc pas mettre toutes leurs terres non cultivées à disposition des ganaderias et des centres équestres.

Les volontaires peuvent s'inscrire, via une plateforme en ligne, sur le site internet de la chambre d'agriculture ou directement ici.

Pour les démarches administratives concernant leur dossier PAC, les agriculteurs landais peuvent se faire aider par les techniciens de la chambre d’agriculture. Un numéro vert national, le 0800 22 137, est également à leur disposition (il faut alors choisir le choix « 2 » puis « 40 » pour être guidé au niveau local) .