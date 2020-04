Coronavirus : des initiatives à l'échelle départementale pour aider les producteurs isérois

Le conseil départemental, la chambre d'agriculture et le pôle agroalimentaire isérois, notamment, lance une plateforme pour mettre en relation les producteurs locaux et les particuliers, mais aussi les agriculteurs et la grande distribution.

Objectif de toutes ces initiatives que les producteurs puissent vivre et ne pas être obligés de jeter une partie de leur production à la poubelle

Avec le confinement décidé pour lutter contre le coronavirus, comme les marchés réduits, les initiatives en ligne se multiplient pourpermettre aux producteurs d'écouler leurs marchandises. Le conseil départemental, la chambre d'agriculture et le pôle agroalimentaire isérois lancent à leur tour plusieurs outils sur internet pour faciliter les échanges commerciaux. La nouveauté là, c'est que c'est à l'échelle du département.

Ainsi, la chambre d'agriculture a créé une carte interactive avec, non exhaustive et participative, sur la base des informations données par les agriculteurs en difficulté. Les initiatives qui voient le jour comme la création de micro-marchés, les Amap ainsi que les 25 magasins de producteurs qui sont tous restés ouverts sont également référencés. Cette carte sera complétée au fil du temps.

Le Département a recensé les producteurs qui bénéficient de sa marque "Is(h)ere" et qui proposent de la commande en ligne ou en vente directe sur place. Ils sont, à ce jour, 32 pour des céréales, de la crèmerie, de l'épicerie salée, sucrée, fruits-légumes, viande, etc et référencer ici.

Une plateforme pour les grandes et moyennes surfaces

Enfin, à destination des professionnels, vient d'être créée une plateforme digitale pour mettre en relation les acheteurs comme les grandes et les moyennes surfaces et les vendeurs de proximité. Cette plateforme recense déjà 60 agriculteurs et le même nombre de distributeurs/artisans.

La Région, elle, lance une campagne de communication

Par ailleurs, le conseil régional annonce qu'il lance une campagne de communication pour inciter ses habitants à consommer local. Le nom de cette campagne, c'est "J’achète local, je soutiens mon producteur régional". D'après la Région, "20% du volume des produits fermiers d’Auvergne-Rhône-Alpes sont commercialisés sur des marchés. L’annonce par le gouvernement de la fermeture des marchés primeurs de plein air induit ainsi une source de revenus importante en moins pour les exploitants agricoles."