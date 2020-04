Coronavirus - Vins de Gaillac : l'inquiétude des vignerons dans le Tarn

Le vignoble gaillacois, qui compte environ 200 caves indépendantes et produit 40 millions de bouteilles par an essaie de résister au mieux face à la crise du coronavirus. Le mois de mars a été très compliqué.

Une première estimation de 30% de pertes

Les professionnels du Tarn ont commencé à faire les comptes : "Un arrêt total de l'export, de la restauration hors domicile et une diminution importante au niveau des cavistes. Globalement, l'activité bouteilles à perdu énormément. _Les premiers chiffres parlent de -30% mais à mon avis on va aller bien au-delà_", explique Cédric Carcenac président des vins de Gaillac.

Pour limiter les dégâts, les vignerons mettent en place des drives, effectuent des livraisons à domicile gratuitement, gardent les magasins ouverts en respectant les consignes sanitaires mais ça ne suffit pas.

Jean Paul Albert produit 330.000 bouteilles de vin bio par an, et a enregistré une perte de 20% en mars dernier : "Il ne faut pas que ça dure six mois, c'est certain. Nous on travaille vraiment bien avec la restauration et derrière ça nous amène des gens au caveau. Ce sera compliqué de payer les salariés, j'ai fait des investissements ces deux dernières années, que je continue à payer alors qu'on n'a moins de rentrées d'argent."

"Il pourrait y avoir de la casse"

Même si le Gaillac s'exporte peu (10% de la production), certaines exploitations pourraient être en difficulté ajoute Cédric Carcenac : "On a tous entendu ce qu'a dit Macron. Très bien, je l'entends. Maintenant, il faut des actes. Si les aides conjoncturelles ne viennent pas rapidement remettre tout le monde à flot, il va y avoir de la casse. Ceux qui partiront en premier ce sont ceux qui étaient bien sûr en difficulté avant la crise. Ce ne sont pas des concurrents en moins, ce sont des collègues en moins qui font que derrière c'est de la visibilité en moins, de l'embauche en moins, des marchés en moins. On s'accroche tous pour passer ce moment difficile."

Les mois de mars et avril ne sont pas les plus importants en terme de vente directe. En revanche, c'est la période où l'on vend du "vrac" et où l'on négocie en gros pour les foires aux vins de septembre. "La perspective d'un été compliqué nous fait craindre que la perte en volume et en chiffre d'affaires va s'accentuer. On a un écart qui va se creuser à l'approche de l'été."