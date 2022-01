Corrèze : comment la grippe aviaire, même sans cas avéré, touche toute la production de foie gras

Va-t-on bientôt manquer de foie gras ? On n'en est pas encore là mais la filière s'inquiète tout de même. En cause l'épidémie de grippe aviaire qui touche surtout les Landes, qui est de loin le plus gros producteur de volaille grasse. En Corrèze aucun cas de la maladie n'a été détecté. Mais la filière est tout de même touchée par l'épidémie, la 4ème du genre en 6 ans.

Une production diminuée d'un tiers

Chez Forces-Raix à Cosnac on traite un millier de canards par semaine environ. La plupart viennent de producteurs locaux. Mais en complément l'entreprise en achète aussi d'habitude dans les Landes, d'où plus rien ne sort actuellement. A cela s'ajoute que la claustration des volailles imposée à tous les éleveurs depuis l'automne limite leur production d'un tiers environ. Résultat, Forces-Raix n'a pas pu fournir toute la demande pour les fêtes. _"_Nous avons cessé de prendre les commandes 10 jours avant Noël pour être sûrs au moins d'honorer les commandes que nous avions déjà prises" explique le gérant Jean-Luc Abina.

Moins de magrets cet été

En janvier la demande est moins forte et le nombre de volailles est suffisant. Encore que précise Jean-Luc Abina ce n'est pas forcément assez pour les jours de foires grasses à Brive. "On va prendre l'exemple de la foire des rois (qui avait lieu le samedi 8 janvier NDLR), on n'a pas pu fournir tout le monde". Et le gérant craint que la situation ne s'améliore pas tout de suite rappelant qu'il faut environ 14 semaines pour élever un canard gras. L'été sera donc difficile selon lui, "pas pour le foie parce que ce n'est pas en juillet ou en août que vous vendez du foie, mais par contre pour les magrets, les confits, ce sera une période très compliquée".

15 000 euros de chiffre d'affaires en moins

Et "ce qui est perdu ne se rattrape pas" explique de son côté Frédéric Dignac, éleveur de canards prêts à gaver à Naves. Le confinement et les limitations du nombre de volailles dans les bâtiments lui font perdre 1200 canards sur la période où les ventes se font principalement, de novembre à mars. "Il y a des petits gaveurs qu'on n'a pas pu fournir" précise Frédéric Dignac. Et personne ne gave l'été. "Donc les 1200 canards que j'ai en moins je ne pourrai pas les rattraper sur le reste de l'année". L'éleveur a calculé que cela lui faisait un manque à gagner de 15 000 euros de chiffre d'affaires.