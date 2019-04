Corrèze : le projet de centre de préparation de broutards fait polémique à Chabrignac

Chabrignac, France

Un projet agricole fait polémique en Corrèze. Cela se passe dans l'ouest du département à Chabrignac, à côté de Juillac, où la SCEA PBL sollicite une autorisation pour pouvoir exploiter un centre de préparation de broutards. Le site existe déjà mais il est inactif depuis 2016, ce qui a rendu caduque l'autorisation d'exploiter. L'objectif est donc d'obtenir un nouvel agrément afin de le rendre à nouveau opérationnel. Mais, alors qu'il s'agissait dans le passé d'un centre d'engraissement, l'ambition est cette fois d'en faire un centre de préparation. En clair, la transition alimentaire des veaux serait amorcée là pendant environ deux mois avant de les exporter (principalement en Italie) où ils seraient ensuite engraissés. Et, alors que le centre d'engraissement pouvait accueillir jusqu'à 550 vaches, la demande en cours pour le centre de préparation porte cette fois sur 650 jeunes broutards. La consultation du public, ouverte pendant quatre semaines, vient de prendre fin ce mardi, et des riverains immédiats du site disent leur opposition.

"Pendant deux mois, on va les gaver comme des oies"

Ces habitants vivent très majoritairement à " La Perche ", le lieu-dit où sont construits les cinq bâtiments à même d'accueillir les veaux. Six foyers vivent d'ailleurs à moins de 100m des installations, ce qui nécessite une dérogation pour le porteur de projet. Cette proximité est, en effet, inférieure à la législation actuelle alors qu'à l'époque la règle des 50m s'appliquait. " Si on regarde le plan, je suis à 88m à vol d'oiseau " lance Olivier Desgrippes, l'un des plus proches riverains du domaine. " Je n'ai aucun problème avec l'idée que des vaches et leurs veaux aillent paître dans les prés. On habite à la campagne, c'est normal " continue celui qui habite le hameau depuis sept ans. " Là, on parle de broutards. Ce sont des veaux, ils vont peser 300 kilos à leur arrivée. Pendant deux mois, on va les gaver comme des oies. A la sortie, ils vont faire 400 kilos et partiront pour le marché italien. Moi, je n'appelle pas ça de l'élevage ".

59.000 broutards ont quitté la Corrèze pour aller à l'engraissement en 2018

Contacté par France Bleu Limousin pour expliquer le projet de la SCEA, Régis Géraud ne souhaite pas, à l'heure actuelle, s'exprimer publiquement. Il fait simplement savoir qu'il tient à ce que soit souligné un élément : celui que l'établissement ne sera pas le lieu d'un engraissement, mais le lieu d'une transition pour changer le régime alimentaire des veaux avant leur futur engraissement. Une pratique qui n'est pas nouvelle puisqu'en 2018, selon la chambre d'agriculture de Corrèze, 59.000 broutards ont quitté le département pour partir à l'engraissement ailleurs. Il n'empêche que les riverains s'inquiètent franchement à l'idée de voir un jour jusqu'à 650 jeunes bovins aux portes de leurs maisons. " Ca va être un enfer pour nous qui vivons à proximité " reprend Olivier Desgrippes qui a lancé une pétition signée par une grande partie du voisinage et transmise à la préfecture de la Corrèze dans le cadre de la consultation du public.

Craintes de nuisances diverses

Avant que l'activité cesse courant 2016, il se souvient de l'époque où la structure accueillait des vaches à l'engraissement. " Il y avait des mouches en pagaille et une odeur pestilentielle " revoit le père de famille. Dans ce nouveau dossier, il est question de près de 3.400 tonnes de fumier produit sur l'exploitation à évacuer fréquemment. Le problématique du bruit dans un petit hameau, dû aux animaux et aux camions, est soulevée par d'autres riverains car il y aura des va-et-vient pour acheminer les bêtes et leurs aliments. La qualité de vie et l'incidence sur la valeur de leurs maisons sont aussi sur la liste des préoccupations des habitants.

Le conseil municipal de Chabrignac vote pour

Le porteur de projet, lui, temporise. Il attend les conclusions de la consultation du public avant de décider de la suite à donner. Et l'éventuelle obtention de l'agrément, assure-t-il, ne voudra pas forcément dire qu'il se fera. Ce sera en fonction du marché économique... même s'il convient que la démarche actuelle n'est pas anodine. Le maire de Chabrignac dit, de son côté, " pouvoir comprendre les inquiétudes mais ceux qui habitent là depuis toujours n'ont pas ". Jean-Luc Dupuy égratigne, au passage, son prédécesseur dont le nom figure parmi les signataires de la pétition : " maintenant qu'il n'a plus de profit à tirer des lieux, il est contre ce centre : c'est bizarre ". Amené à délibérer sur le sujet pour prendre position, le conseil municipal de Chabrignac vient, il y a dix jours, de voter à bulletin secret. Sur 14 élus, 11 ont voté pour, 1 blanc et 2 contre. " Ce projet n'a aucune incidence vitale pour la commune " continue Jean-Luc Dupuy, " mais l'économie du village peut en tirer profit car il y a, je crois, deux emplois à la clé mais aussi du trafic qui peut être porteur pour le restaurant situé sur le territoire. En tout cas, la commune jouera son rôle pour que les règles soient respectées " conclut le maire au sujet de ce projet de centre de préparation de broutards.