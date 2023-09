Corrèze : la cave de Branceilles en quête de nouveaux vignerons

C'est une première en 30 ans d'existence : la cave viticole de Branceilles cherche de nouveaux viticulteurs pour se joindre aux huit vignerons qui œuvrent déjà sur le vignoble AOC Corrèze. L'objectif est de passer de 30 à 35, voire 40 hectares. Une croissance qui se veut raisonnable et raisonnée, afin d'assurer l'avenir. L'objectif est de "pérenniser l'outil, le développer et participer à cette dynamique de développement des vins corréziens" explique Philippe Leymat, le président de la cave de Branceilles.

Les surfaces supplémentaires permettraient notamment de "sécuriser les volumes de production" face aux aléas climatiques et donc de "tenir des marchés sur la longue durée" précise le viticulteur. Le terrain ne manque pas pour les nouvelles implantations, mais il faut aujourd'hui trouver des hommes et des femmes prêts à se lancer dans l'aventure. Le principal pour Philippe Leymat est de trouver des personnes "passionnées, qui ont envie" et il s'engage, avec la cave, à les accompagner dans leur installation.