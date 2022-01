Corrèze : la déception des éleveurs qui ont claqué la porte de la cellule loup

Les éleveurs corréziens sont déçus et même en colère après la réunion de la cellule "loup" ce mardi à la préfecture. Ils ont quitté la réunion avant même sa fin. Ils n'ont pas obtenu surtout la reconnaissance du département en zone difficilement protégeable qui aurait permis de réguler la population de loup.

Complices de la fin de l'élevage

"C'est vraiment honteux d'avoir des personnes qui sont là pour amuser la galerie tout un après-midi" commentait Tony Cornelissen, le président de la Chambre d'agriculture devant les nombreux éleveurs qui avaient attendu devant la préfecture durant la réunion. Car les éleveurs de leur point de vue n'ont rien obtenu de concret. "C'est pas parce qu'on a tous les systèmes de surveillance possible qu'on va diminuer la présence du loup" ajoute Tony Cornelissen qui met en garde "ceux qui ne veulent pas le réguler" qui sont "complices et fautifs que demain il n'y aura plus d'élevage sur nos territoires".

Une plainte en justice

"Ils ont peur des associations environnementales ou je ne sais pas quoi. Nous on en n'a pas peur" lance le président de la chambre d'agriculture corrézienne. Et de prédire une catastrophe à venir pour le monde l'élevage. À l'image des plaintes déposées par les écologistes pour inaction climatique les éleveurs corréziens ont annoncé qu'ils allaient porter plainte contre l'État qui selon eux ne fait rien contre la "catastrophe annoncée, le sinistre annoncé qu'est la fin de l'élevage".