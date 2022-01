Corrèze : le Modef veut pouvoir tirer sur les loups qui attaquent les troupeaux

La tension monte entre les éleveurs et le loup en Corrèze. Le Modef propose aux éleveurs une réunion ce vendredi pour recueillir leurs témoignages et leur avis. Le syndicat demande une politique de régulation et que les éleveurs puissent tirer sur un loup qui attaque leurs troupeaux.

Ce vendredi après-midi à Pérols-sur-Vézère le Modef organise une réunion d'information sur le loup. Il attend les témoignages et les avis des éleveurs. Il s'agit aussi de préparer la réunion de la cellule départementale "loup" programmée à la préfecture le 25 janvier. Une réunion qui arrive trop tardivement regrette le syndicat agricole au vu de la situation.

Le loup installé en Corrèze ?

Car pour Fabien Marcilloux, le président du Modef de la Corrèze, ces attaques attestent assurément de la présence et de l'installation du loup. "On a des attaques tous les deux ou trois jours. Il y en a eu encore une hier (mardi) soir à Saint-Yrieix-le-Déjalat". L'Office Français de la Biodiversité se montre plus prudent. "Nous avons effectivement des prédations qui ont été retenues par le réseau "loup" depuis décembre, explique Gilles Gorceix, le directeur départemental. Pour autant dire que le loup est définitivement installé, c'est impossible".

à lire aussi Après la Haute-Vienne, un loup a été officiellement identifié en Corrèze

Réguler et tirer

Le Modef persiste cependant et demande la mise en œuvre rapide d'une politique de régulation. "Si on n'a pas une politique de régulation forte on va se faire envahir" prévient Fabien Marcilloux qui demande même à pouvoir "se défendre". En clair, le président du Modef souhaite que les éleveurs puissent tirer sur les loups qui attaqueraient leurs troupeaux. "Aujourd'hui c'est la seule solution pour se défendre". Car pour le président du Modef les solutions, telles que les chiens Patous, les clôtures, etc. prônés par les autorités ne sont pas crédibles pour protéger des élevages intensifs comme ceux d'aujourd'hui. "On nous demande de travailler comme avant, comme si on avait 15 vaches !" Tirer sur les loups permettrait aussi assure Fabien Marcilloux de montrer aux loups que les élevages sont bien gardés.