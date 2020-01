Dernière ligne droite pour la race limousine avant le salon de l'agriculture qui ouvrira ses portes le 22 février. Les plus beaux spécimens étaient rassemblés ce vendredi à Lubersac pour la traditionnelle sélection des animaux qui partiront à Paris. Il n'y a que 40 places pour le concours général.

Corrèze : les plus beaux spécimens de la race limousine sélectionnés à Lubersac pour aller à Paris

130 bovins de race limousine ont défilé devant les juges à Lubersac en Corrèze ce vendredi avec l'objectif d'être sélectionnés pour participer au concours général de la race lors du prochain salon de l'agriculture à Paris. Les plus beaux spécimens appartenant à prés d'une soixantaine d'éleveurs étaient ainsi rassemblés dans la commune corrézienne mais les places sont très chères puisque seuls 40 taureaux ou vaches seront du voyage dans la capitale à la fin du mois de février.

"Monter à Paris avec un animal c'est le Graal", Florian Breuil, un jeune éleveur corrézien

Si certains éleveurs présents à Lubersac sont des habitués du salon de l'agriculture et ont déjà décroché de nombreux prix, pour d'autres c'est le baptême du feu comme pour Florian Breuil, un jeune éleveur de 26 ans installé à Beynat en Corrèze.

Jaloux, le taureau que Florian Breuil espère amener à Paris © Radio France - Françoise Ravanne

Le jeune éleveur corrézien présente pour la première fois un animal qu'il espère voir retenu pour le concours général de la race : son taureau c'est Jaloux 7 ans et qui pèse une tonne 335 kilos et forcément c'est une journée de stress avant de connaitre le résultat car pour Florian Breuil, fils et petit fils d'éleveur "monter à Paris pour moi ce serait le Graal, ce serait une récompense pour tout le travail que l'on fait depuis des décennies"

Toute une journée à patienter après le passage des animaux devant les juges pour connaitre le verdict © Radio France - Françoise Ravanne

Chez les éleveurs on sent pas mal de stress car tous veulent au moins présenter un animal sur le ring parisien lors du concours général de la race limousine qui aura lieu le jeudi 27 février. Jean pierre Bonnet le président de limousin promotion reconnait que ce n'est pas forcément simple pour le jury de sélectionner les animaux "Les juges ont la lourde tache de sélectionner les meilleurs mais ils essaient de faire une sélection homogène qui représentera bien la race" explique t-i

Ce rassemblement à Lubersac était aussi l'occasion de sélectionner parmi les 30 vaches de boucherie label rouge les meilleures qui partiront à Paris pour la vente aux enchères prévue le lundi 24 février.

La sélection complète des animaux retenus pour aller au salon de l'agriculture à Paris est à retrouver sur le site www.limousine.org