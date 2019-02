Corrèze : les vaches mangent du fourrage made in Manche

Corrèze, France

Le fourrage manque de plus en plus dans les élevages bovins du Limousin. La sécheresse de l'été et de l'automne dernier avait contraint les éleveurs à nourrir leurs bêtes très tôt avec leurs réserves de foin, qui ont été vite épuisées du coup. Alors il faut trouver d'autre fourrage. En Corrèze la FDSEA et les jeunes agriculteurs ont mené plusieurs opérations de solidarité en la matière avec les éleveurs. La troisième vient de commencer. Il s'agit de boules de maïs enrubannées achetées dans la Manche.

64 éleveurs

Au total un peu plus de 2000 tonnes en ont été commandées par 64 éleveurs. Hubert Eymat est de ceux-là. Il avait dû commencer à nourrir son troupeau de 60 vaches à Cornil avec ses réserves de foin dès la fin juillet, faute d'herbe dehors. Résultat, il lui a fallu déjà une première commande d'autre fourrage. Cette seconde fois ce sont 33 boules, soit 29 tonnes, qui viennent de lui être livrées. Il n'en aura sans doute pas assez. "Je passe une ou deux boules par jour" précise-t-il. Cette opération est subventionnée à 40 % par la région. La tonne de ce maïs lui revient donc à 63 euros. Un prix très correct au regard des cours du foin cette année, environ 150 euros la tonnes. Malgré tout la sécheresse a coûté déjà 15 000 euros à Hubert Eymat.