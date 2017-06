Corrèze : un projet de gigantesques serres à tomates dénoncé par la Confédération Paysanne

Trois agriculteurs ont développé un projet de vastes serres à tomates sur les communes de Rosiers-d'Egletons et Moustier-Ventadour. Mais la Confédération Paysanne de la Corrèze dénonce cette production de tomates sur un site à 620 mètres d'altitude.

C'est un projet pharaonique. En deux phases, une en 2018 et la seconde en 2020, il porte sur la construction de 8 hectares de serres pour un investissement de 10 millions d'euros. Une surface inédite en Corrèze. Entre 4 et 5000 tonnes de tomates pourront y être produites chaque année. Son originalité est qu'il utilisera le réseau de chaleur développé actuellement à partir de l'incinérateur d'Egletons. "c'est l'idée directrice qui nous a menés à faire ce projet à cet endroit-là" explique Jacques Faurel, l'un des trois porteurs du projet".

"C'est plus dur de faire des tomates en Provence que sur le site d'Egletons"

La confédération dénonce entres autres l'aberration de faire pousser des tomates. "Que se passera-t-il en cas de grands froids" demande Pierre Calmettes. Selon ce militant de la confédération le réseau de chaleur ne serait alors pas suffisant. La commune d'Egletons, utilisatrice du même réseau de chaleur, serait alors contrainte de démarrer des chaudières à gaz pour apporter de la chaleur à la fois à ses habitants et aux tomates. Un argument rejeté par Jacques Faurel. "A 600 mètres d'altitude il y a plus de lumière, on a la fourniture de chaleur donc on va pouvoir s'adapter. Comme les nuits sont plus fraîches cela permet à la plante de se reposer ce qui est bien". Et d'ajouter : "aujourd'hui c'est plus dur de produire des tomates en Provence que sur le site d'Egletons". La confédération paysanne ne l'entend pas ainsi et distribuera des tracts ce dimanche 2 juillet sur le marché d'Egletons.