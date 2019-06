Corse : des drones au service de l'agriculture

Corse, France

L'agriculture 4.0, vous connaissez ? Elle regroupe, par analogie avec l'industrie 4.0, les dernières mutations technologiques liées au digital. Exemple : les drones agricoles, qui captent des informations et réalisent des relevés systématiques sur les exploitations. Le but est de centraliser et d’analyser une grande quantité de données, et ainsi mieux gérer l'utilisation de produits phytosanitaires et d'engrais, détecter précocement maladies et parasites, ou encore améliorer l'irrigation. Bref, améliorer les performances. Un outil dont le coût - fixé pour l'heure à 75€ H.T. /l'hectare par la société Aérodrone Service basée à Aleria - ne devrait pas dissuader les agriculteurs qui ont la possibilité de mutualiser les interventions.

Des démonstrations d'utilisation de drones ont eu lieu en plaine orientale © Radio France - Alexandre Sanguinetti

L'imagerie agronomique peut être un outil, en plus des autres bien sûr, qui peut aider à l'expertise et à un pilotage fin de l'agriculture

Le drone est donc un outil supplémentaire pour les agriculteurs et les agronomes, comme l'explique Benoît Chauvin-Buteau, conseiller en arboriculture fruitière à la chambre d'agriculture de la Drôme qui utilise déjà les drones.

Le drone est un outil en plus au service de l'agriculture Copier

Des arguments qui ont convaincu le président de la chambre d'agriculture de la Haute-Corse. "Oui, véritablement, c'est l'avenir", s'est exclamé Joseph Colombani.