Corse : des vendanges de plus en plus précoces

L'heure des vendanges a sonné. Mais cette année encore, le réveil se fait bien plus tôt dans la saison. Les récoltes du raisin en septembre ne sont plus aujourd'hui qu'un vieux souvenir. La vigne n'attend pas. Le réchauffement climatique bouscule les habitudes des végétaux et avec eux, les repères des vignerons. " Avec le changement climatique, il n'y a pas une année où il ne faut s'adapter. Il n'y a pas de recette" indique Claire Falcucci, vigneronne à Monte. Et les choses ne vont pas aller en s'arrangeant avec le temps. Dès lors, tout un chacun cherche des solutions, des pistes nouvelles peut-être à exploiter. Nadine Montemagni, dont les vignes se situent à Patrimonio, évoque l'hypothèse de "planter d'autres cépages, des vieux cépages qui seraient plus tardifs." Une piste qui n'est pas unique. D'autres plus radicales font l'objet de réflexions : " on pense aussi à restructurer une partie du domaine avec d'autres plantations comme les oliviers ou l'aloe vera. Mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour." Il faut dire que les choses semblent se compliquer au fil des ans. "On a une baisse de la production en raison de la chaleur, très intense en période estivale. On produit moins pour des prix qui ne bougent pas ou qui baissent. Forcément il y a un manque à gagner" précise Nadine Montemagni.

A Monte, Claire Falcucci, comme de nombreux autres professionnels, considère qu'il est peut-être désormais nécessaire d'irriguer les vignes. "Mais il faut trouver une solution écologique et économique qui permette une irrigation raisonnée et ainsi faire face aux périodes de sécheresse prolongée."

C'est donc dans ce contexte complexe que les vignerons insulaires préparent le millésime 2021i