Corse : les pêcheurs inquiets à cause de la sécheresse

Les pêcheurs corses sont préoccupés par la sécheresse qui touche l'île de Beauté depuis le début de l'année. Les poissons sont particulièrement menacés à cause d'un déséquilibre qui touche tout l'écosystème.

La sécheresse inquiète de plus en plus en Corse : depuis six mois, les précipitations sont quasi inexistantes. Le dernier bilan dressé par l'Office hydraulique à Bastia, il y a un mois, faisait état d'une situation préoccupante. La plaine orientale est la région la plus touchée avec un peu moins de 60% de taux de remplissage des barrages et 3 millions de mètres cubes consommés chaque semaine. Il y a un risque de pénurie pour la mi-septembre si les conditions météorologiques ne s'améliorent pas. Face à cette situation, les pêcheurs sont inquiets.

Le constat dressé par Antoine Battestini, le président de la fédération de pêche de Corse, est sans appel : "Visuellement, je suis catastrophé. Je suis même effrayé sur certains endroits où il y a une rupture du cours d'eau. il ne reste plus que les trous d'eau et ce sont souvent les baigneurs qui les occupent", témoigne-t-il. "On se demande dans quel état sont nos truites à ce moment-là." Les truites et autres poissons qui occupent les rivières corses connaissent donc une surmortalité car elles ne peuvent plus circuler. Un phénomène que la fédération peine à endiguer : "On est extrêmement mobilisés", assure Antoine Battestini, qui explique que la fédération a mis en place une garderie pour sauver les poissons prisonniers des cours d'eau. Mais le dispositif est insuffisant : "On n'arrive pas à intervenir partout parce que ça arrive en même temps", explique-t-il. La fédération doit en effet faire face à un éparpillement des ruisseaux sur 2.000 kilomètres.

Même les lacs de montagne sont touchés

Autre inquiétude pour les pêcheurs : des baigneurs n'hésitent pas à former des barrages pour récupérer le peau d'eau qui reste dans les ruisseaux. C'est très dangereux, comme l'explique Pierre Charles Luzi, guide de pêche et pêcheur dans la vallée de l'Asco. "Ces vasques qui sont constituées par des personnes non averties se réchauffent énormément et créent un manque d'oxygène qui finalement amène à l'asphyxie des habitants de l'écosystème."

Phénomène inédit, même les lacs de montagne sont touchés par la sécheresse malgré les chutes de neige abondantes cet hiver. À terme, ça pourrait avoir de graves conséquences. "Ça cause du réchauffement parce que le débit baisse. On a donc une baisse d'oxygénation", détaille Pierre-Jean Albertini, de l'Office de l'environnement de la Corse. "Les lacs sont situés en majorité en haute altitude en Corse donc il ne souffre pas d'un réchauffement des eaux aussi marqués que des cours d'eau de plaine mais des changements de ne serait-ce qu'un degré peuvent être très importants sur l'écosystème." Face à cette situation, la fédération réfléchit à la mise en place d'une pisciculture en zone d'altitude pour réalimenter les cours d'eau en poissons et à un affichage pour informer les touristes.