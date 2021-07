Côte-d'Or: dans le Val de Saône, les cultures restent sous l'eau

"On a jamais vu ça en plein mois de juillet." Habitués aux inondations, les agriculteurs du Val de Saône ont pourtant du mal à en croire leurs yeux. Trois jours après les violents orages qui ont balayé une large partie de la Côte-d'Or, les champs de blé, de maïs ou de soja ont toujours les pieds dans l'eau.

"La Saône est montée, elle a envahie les champs, et l'eau ne se retire pas tellement les sols sont engorgés. Résultat, tout est en train de pourrir sur place. Regardez les feuilles déjà jaunissent et les pieds deviennent tout blancs alors que les épis sont tout juste formés" se désole Emmanuel Bonnardot face à un champ de maïs maintenant envahi par la vase.

Emmanuel Bonnardot face à un champ encore inondé © Radio France - Olivier Estran

La culture s'est transformée en marécage © Radio France - Olivier Estran

"Dans ces conditions, impossible de faire rentrer une moissonneuse dans un champ, elle s'embourberait immédiatement" complète François-Xavier Lévêque, président de la commission production végétale à la FDSEA de Côte-d'Or. Le syndicat agricole estime que 3.000 hectares de cultures sont déjà perdues en Val-de-Saône.

Des carpes au milieu des vaches

"L'eau est montée très haut, j'ai même vu des carpes fuir devant moi quand je suis rentré dans mes pâtures pour évacuer mes vaches" assure Christophe Emery, éleveur à Périgny-sur-l'Ognon. La situation n'a rien de drôle car les prairies sont recouvertes de vase et les animaux n'ont plus rien à brouter. "Résultat, il faut les garder à l'étable et commencer déjà à leur donner le foin prévu pour cet hiver" indique Mathieu Faivre qui élève des vaches charolaises.

"On demande un meilleur entretien des fossés, et le droit de pouvoir intervenir dessus" - Les agriculteurs du Val de Saône

Les agriculteurs ont invité les pouvoirs publics à se pencher sur la situation. Des élus des communes environnantes sont venus à leur rencontre, tout comme le Conseil Régional, et la Direction départementale des Territoires. Ils ont surtout largement interpellé Christophe Marot, le secrétaire général de la préfecture de Côte-d'Or sur la réglementation des fossés qui entourent les champs et qui restent plein à ras-bord.

Christophe Marot (à droite) secrétaire général de la Préfecture face aux doléances des agriculteurs © Radio France - Olivier Estran

"On ne réclame pas un gros chèque, même si on ne crachera pas sur une aide" assure Vincent Lavier, le président de la Chambre d'Agriculture de Côte-d'Or, "mais pour éviter que cette situation ne se répète, on demande un meilleur entretien de ces fossés protégés par la loi sur l'eau. Il faut les curer plus régulièrement pour permettre une meilleure évacuation. Les syndicats en charge de l'entretien des rivières restent limités dans leur actions. Ca fait des années que l'on se bat là-dessus, alors qu'on nous donne au le droit de le faire, au moins à titre expérimental. Voilà ce que l'on souhaite."