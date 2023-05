Côte-d'Or : agriculteurs vs mauvaises herbes, quelles solutions ?

Comment lutter contre les mauvaises herbes dans les exploitations agricoles en Côte-d'Or ? Coquelicots, liserons, chardons, chiendent, pissenlit .... ces "adventices" comme on dit aujourd'hui pour ne pas vexer les herbes, pas toutes mauvaises si on se place du coté de la biodiversité. Une vaste question qui a rassemblé jeudi 11 mai 2023 plus d'une centaine d'agriculteurs - et au total 300 personnes - à Corcelles-lès-Cîteaux. Tous ont participé à un colloque , organisé sous une pluie battante au beau milieu d'un champ de la Gaec de la Sans Fond, sur le sujet du désherbage.

Mieux désherber grâce à la technologie

Pour utiliser moins d'herbicides ou gagner en productivité, les agriculteurs pourront bientôt miser sur davantage de technologie. Sur un "village des innovations", sous des tentes blanches, on peut par exemple découvrir un capteur qui aide au "désherbage ciblé". Le principe est simple : installé sur un tracteur qui passe en amont ou directement sur un pulvérisateur, il va être capable de distinguer les adventices des cultures, et en quelque sorte de cartographier le champ. Grâce à ce processus de reconnaissance faciale végétale, le pulvérisateur agricole pourra ainsi envoyer du produit uniquement sur ces mauvaises herbes.

"Selon les tests, il y a une réduction de 75% à 95%" de l'utilisation des produits chimiques, calcule Arvalis, institut de recherche (financé par les agriculteurs) qui coorganise l'évènement. Aujourd'hui relativement cher (2500 à 3500 euros du mètre linéaire, soit plusieurs milliers voire dizaines de milliers d'euros), l'institut s'attend à ce que ce dispositif, très peu commercialisé aujourd'hui, se démocratise dans les cinq prochaines années.

Que pensent les principaux intéressés de cette innovation ? Cyril Bret est éleveur et céréalier, âgé d'une trentaine d'années, installé à Bure-les-Templiers. "Aujourd'hui, on voit beaucoup de choses se développer au niveau mécanique", constate-t-il, évoquant par exemple un système de GPS et de drones pour travailler les champs en autonomie. "C'est pas mal, mais il faut que ce soit accessible et efficace, nuance-t-il. C'est bien de montrer ces outils et de les développer, mais personnellement, je ne vais pas dire que c'est de la science-fiction, parce que ça existe, mais ce ne sont pas des outils qui sont accessibles au plus grand nombre". Lui préfère pour l'instant miser sur la rotation des cultures pour éviter la prolifération des adventices.

