Côte-d'Or : pour l'ouverture de la pêche à la truite, ça mord à l'hameçon

Ils ont sorti la canne à pêche du placard. Les pêcheurs cote-d'oriens sont sortis sur les bords des rivières, ce samedi 13 mars 2021, pour l'ouverture de la pêche à la truite. Elle doit durer jusqu'au 19 septembre prochain. Certains se sont retrouvés juste derrière le canal de l'Ouche, derrière l'ancienne usine Amora de Dijon (Côte-d'Or). Parmi eux, il y a Patrice qui est heureux de pouvoir pêcher à nouveau : "on attend tous ça avec impatience, l'ouverture de la pêche à la truite c'est sacré pour les pêcheurs. Surtout après le confinement qu'on a vécu au début de l'année", sourit le sexagénaire.

Et ça a bien mordu pour la reprise. Peu après 8 heures, la ligne du pêcheur se tend, un poisson a mordu à l'hameçon. C'est son premier de la journée. Il ne devra en pêcher que 6, c'est la limite réglementaire par jour.

Ils voulaient retrouver les amis et le casse-croûte

Tous étaient impatients de pouvoir à nouveau pêcher et "de retrouver les copains", confie Patrice. Mêmes mots et même volonté pour Adrien, la vingtaine, le plus jeune de la bande. Il vient de pêcher sa deuxième truite de la journée, la deuxième depuis 6h30 du matin, heure à laquelle il a deballé son matériel.

Pour lui, l'important, c'est forcément de pêcher mais aussi de prendre "un bon bol d'air, raconte Adrien, mais aussi de faire un casse-croûte. C'est une bonne tradition. On mange un peu de charcuterie, on boit un petit verre et puis on est tous contents." COntent aussi parce qu'il y a plus de truites dans les rivières dijonnaises. L'Union des pêcheurs dijonnais en a lâché plus d'une tonne au lieu de près de 600 kilos généralement.