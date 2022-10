Côte-d'Or : de la Provence à l'Auxois, le bonheur est simple comme un troupeau de chèvres

Après huit années passée en Provence, avec ses deux chiens, Anna Grouazel, une éleveuse de 34 ans a décidé de se rapprocher de la Franche-Comté, sa région d'origine. Son choix s'est arrêté à Mont Saint Jean en Côte-d'Or où elle est en train de racheter une ferme bio pour lancer son propre élevage de chèvres et de brebis.

ⓘ Publicité

Un appel à un financement participatif sur internet

L'achat de cette ferme représente un investissement de 160.000 euros. A côté d'un emprunt à la banque, Anna lance aussi un financement participatif sur la plateforme Miimosa , un site dédié à la transition agricole et alimentaire. L'objectif est d'améliorer sa future exploitation avant d'avoir trop de boulot au printemps prochain.

"C'est pour les aménagements avant les mises bas. J'ai fait une demande de subvention pour planter des haies à la Région. A priori, mon dossier devrait être accepté, sauf qu'il y a 50% qui sont pris en charge, le reste à ma charge représente près de 2 000 €. On va planter des haies, des arbres isolés pour faire ensuite du fourrage. Puis je veux acheter le petit troupeau d'agnèles aussi et mettre un récupérateur d'eau de pluie, surtout pour bien pouvoir arroser les haies les trois premières années. On plante, il faut que ça marche. Et puis, je veux installer un silo de six mètres cubes, là, juste dehors, pour mettre du grain. Aujourd'hui, il y a un camion qui vient toutes les cinq semaines pour livrer une tonne. Et donc, en mettant un silo, ça fera des livraisons que tous les six mois. Donc, économiquement et écologiquement, pour le camion, ça fera moins de trajets." détaille Anna Grouazel.