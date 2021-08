Côte-d'Or - Des agriculteurs et éleveurs valorisent leur productions

Les agriculteurs et éleveurs de Côte-d'Or veulent valoriser leurs propres produits. Pour cela, ils comptent sur le PAT, projet d'alimentation territoriale, qui vise à privilégier les circuits courts, la vente directe et en gros.

Comment faire pour valoriser les produits locaux des producteurs et agriculteurs côte-d'oriens ? Il y a le "PAT", ou "projet alimentaire territorial" qui vise à mettre en relation des producteurs et agriculteurs avec des collectivités territoriales, des porteurs de projets.

En Côte-d'Or, il y a six porteurs de projets dont Dijon Métropole ou encore plus récemment le Pays Beaunois.

"Un soulagement"

Clément Boccard, éleveur bovin Copier

Parmi les porteurs de projets, il y a les "Eleveurs de la Côte Verte", porteur de projet qui vise à filer un coup de main aux éleveurs bovins. La plupart d'entre eux collaborent avec un autre porteur de projet : Dijon Métropole, pour alimenter les cantines. Et pour Clément Boccard, éleveur de charolaises à Montigny-Montfort, c'est un soulagement.

"Avant cela, on ne savait jamais vraiment où allaient nos produits. Maintenant on sait, et c'est très gratifiant et valorisant de savoir que notre viande se retrouve dans les assiettes d'écoliers locaux" confie-t-il.

Pour Jean-Philippe Benoist, éleveur de charolaises également, les territoires aussi sont valorisés. "Cela met en avant des territoires dont on ne parle jamais. Par exemple l'Auxois, qui est une terre riche et qui voit passer pas mal de bétail. Et c'est très satisfaisant" ajoute-t-il.

De belles retombées économiques

L'aspect financier n'est pas non plus négligeable. "Le marché est généralement très stable, mais la vente directe et surtout en gros nous rapporte 10 à 15% de chiffre en plus" explique Clément Boccard qui évoque une véritable bouffée d'air frais.

Mais il évoque aussi une plus grosse charge de travail. "Comme nous avons maintenant affaire avec plusieurs acheteurs, cela nous fait vendre plusieurs parties de l'animal à plusieurs clients. Mais cela en vaut la peine, on sait où vont nos produits" précise-t-il.

Delphine Gentil de Almeida est maraîchère. Elle vient d'installer sa production, "Cissey Chouette", à Mercueil. Elle, de son côté, ne veut pas forcément encore multiplier les clients. "De toutes façons, nous ne le pourrions pas" explique-t-elle. "Notre production est encore petite. Mais pourquoi pas, quand nous grandirons, essayer de multiplier les acheteurs, et le PAT est là pour cela. Le circuit court et la vente directe, il n'y a que cela pour valoriser les prix et les salaires des agriculteurs et producteurs" conclut-elle.

Mais elle n'exclut pas d'agrandir sa clientèle, et pourquoi pas, fournir les écoles et EHPAD des environs.