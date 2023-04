Côte-d'Or : des milliers de visiteurs pour le comice agricole à Fontaine-Française

Un parfum de fête à Fontaine-Française (Côte-d'Or), dimanche 30 avril 2023, avec la première édition du comice agricole commun entre les agriculteurs du Fontenois et du Mirebellois. Si la dernière édition en 2019 à Mirebeau-sur-Bèze, marquée par la pluie, avait rassemblé plus de 7000 visiteurs, ce chiffre a été dépassé ce dimanche, sous un grand soleil. Ce grand rassemblement festif, organisé par les agriculteurs, a notamment été marqué par un cross avec des moissonneuses-batteuses, ou des démonstrations de tonte de moutons. La prochaine édition aura lieu en 2027 à Mirebeau.

ⓘ Publicité

loading

Les agriculteurs ont-ils le moral ?

Sécheresse , inflation , hausse des prix de l'énergie , tendance à une baisse de la consommation de viande ... le contexte n'est pas facile pour les agriculteurs. Au milieu de la fête, une question sérieuse. Gardent-ils le moral ?

"Cette année, on est un petit peu mieux que l'année dernière, au point de vue météo". Jean-Marc est éleveur et céréalier à Noiron-sur-Bèze. "Il faut garder le moral, c'est un métier qui est très dur, surtout en élevage, mais il faut garder le moral, il faut être optimiste". Sa grande interrogation, s'adapter à l'environnement qui change. "Il y a une évolution de la météo, on en est conscients. On est obligés de s'adapter sur nos cultures, et ce n'est pas toujours évident", explique cet agriculteur de 60 ans. Il met en avant les questions des méthaniseurs, du photovoltaïque. Bref, "de nouvelles façons de travailler".

Parmi la nouvelle génération, on trouve Benoit Pech, producteur de lait et de céréales à Saint-Seine-sur-Vingeanne. "C'est vrai que c'est compliqué, on entend dire que les gens mangent beaucoup moins de viande, ou de moins bonne qualité, et ça a un impact direct sur nous". Autre soucis pour lui, le contexte d'inflation. "Avec la flambée des prix, aujourd'hui, même avec des augmentations sur le prix du lait, c'est compliqué de joindre les deux bouts". Il tente de positiver : "Il faut garder le moral, c'est une passion aussi avant tout. Mais ça peut clairement décourager des gens, dans des situations comme ça".

loading

Les veaux, très populaires auprès des enfants ! © Radio France - Adrien Beria