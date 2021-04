Côte-d’Or : grand élan de solidarité pour aider une éleveuse de Noidan qui a dû euthanasier toutes ses poules

Tout se passait bien pour Gaëlle Picard, depuis 2018. C’est à cette date qu’elle commence son activité. Le cauchemar commence pour la jeune éleveuse, le 11 mars 2021. Les autorités sanitaires détectent des traces de salmonelle dans l’un des quatre bâtiments qui composent son élevage. Fin mars, la préfecture de Côte-d’Or notifie à la jeune femme un arrêté l’obligeant, par précaution, à euthanasier ses 1.800 poules. Elle doit aussi détruire 30.000 œufs, et procéder à la désinfection de l’ensemble de ses bâtiments. Depuis avril, l’ensemble de son exploitation est sous scellés. C’est un coup dur pour Gaëlle Picard. Pour se relancer, elle peut compter sur le soutien de ses amis et de ses proches. C’est notamment le cas de son frère, Julien. Le jeune homme lance alors une cagnotte en ligne, pour l’aider à faire repartir son activité aussi vite que possible.

Un espoir de se relancer rapidement

Cette cagnotte doit permettre à Gaëlle Picard de réunir 43.000 euros. La somme n’est qu’une partie de ce dont elle a besoin, pour contribuer à la relance de son activité. Tous frais compris, ce sont au total 80.000 euros qui lui sont nécessaires. Ce montant correspond à la perte des investissements faits par la jeune femme, comme par exemple ceux pour l’acquisition des poules. Devant la nécessité d’aider sa sœur, Julien organise alors une cagnotte virtuelle. « Les 43.000 euros sont une première étape : ils doivent lui permettre de racheter des poules, des aliments, et de retrouver rapidement sa clientèle, en remettant rapidement des oeufs sur le marché », décrit le jeune homme.

Les dons sont nombreux et viennent de divers milieux, d'après le jeune homme : « il y a par exemple des retraités, des étudiants en école d'ingénieurs ». Cela redonne de l’espoir à la jeune éleveuse de Noidan. « Heureusement que j’ai pu être bien entourée, parce qu’il y a eu des journées difficiles », confesse-t-elle. Gaëlle Picard peut aussi compter sur le soutien de ses amis, qui l’ont aidé à lancer son activité, en 2018. Une dizaine d’entre eux la soutiennent, dont Chloé et Fabien. Tous deux sont d’accord pour souligner le caractère « injuste » des décisions ayant dû être prises. Autre point d’injustice, selon Gaëlle Picard : les textes de loi qui ne font pas la distinction entre un élevage qu’elle qualifie d’ « indépendant » et un élevage « industriel ».

Ainsi, même si la jeune éleveuse dispose de quatre bâtiments, les autorités sanitaires les considèrent comme une structure unique. Les mesures d’euthanasie s’appliquent donc à l’ensemble de son élevage, soit « 1.800 poules », et non aux « 464 poules » contaminées. « Aujourd’hui, qu’un élevage comprenne 2.000 poules ou 20.000 poules, il est soumis aux mêmes règles », se désole-t-elle. Pour Gaëlle Picard, les dispositions de loi à ce sujet devraient être revues : « Il faudrait adapter la loi aux petits élevages ».

Une absence d’accompagnement de l’Etat

La jeune éleveuse et son entourage déplorent également l’absence d’accompagnement, de la part de l’Etat. Gaëlle Picard est désemparée : « Je ne sais toujours pas à quelles garanties j’aurai droit, comment je vais être accompagnée pour pouvoir reprendre mon activité ». Même chose du côté de son père, qui a assisté aux réunions avec les autorités et la Préfecture : « Ce qu’on m’a dit, c’est que l’Etat n’est pas là pour conseiller, mais contrôler ».

Côté préfecture, la réaction est toute autre. Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, Fabien Sudry, rejette ces affirmations. « On a regardé ça vraiment dans le détail avec les services de l'Etat, avec la profession agricole et avec l'exploitante concernée », se justifie le Préfet. En ce qui concerne la décision d’élimination du cheptel, le haut-fonctionnaire plaide le fait qu’il n’y avait pas d’autre choix : « Nous sommes tenus à une véritable obligation de vérification sanitaire des élevages, pour éviter ce type de difficultés, qui peuvent être quand même très sérieuses sur la santé des individus ».

Une décision amère pour Gaëlle Picard et son entourage, mais la jeune éleveuse pense désormais à l’après. Même si tous les stigmates de cette crise prendront « plusieurs années » à disparaître, d'après la jeune femme, elle prévoit une reprise d’activité sous un mois, une fois l’ensemble des fonds reçus.