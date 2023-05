Côte-d'Or : La chambre d'agriculture propose un accès aux stations météo Sencrop pour prévenir des intempéries

La météo a une incidence directe sur les cultures ainsi que sur la qualité et le rendement des récoltes. Pour aider les agriculteurs de Côte-d'Or, il existe un outil précieux pour mieux prévoir la météo et donc planifier et adapter les travaux agricoles. Ce sont des stations connectées mises au point par la société Sencrop . Entretien avec Corentin Traub, son responsable "grands comptes" dans la région.

ⓘ Publicité

loading

Une station météo Sencrop - Sencrop

France Bleu Bourgogne : En quoi consistent les stations météo connectées Sencrop ?

Corentin Traub : Ce sont des stations météo connectées pour les agriculteurs et les viticulteurs, donc à installer dans les champs ou les parcelles de vignes. En fait, les informations mesurées sont visibles sur une application. On va retrouver toutes les données en direct, les historiques et les prévisions météo. De fait, ça permet d'avoir des données météo plus précises et surtout en ultra local.

Les gros orages, le gel, ça fait partie des aléas les plus fréquents chez nous en Côte-d'Or, avec souvent la difficulté de prévoir très précisément où ça va se passer. Vos stations sont capables d'aider dans ce domaine ?

Exactement. En fait, on va pouvoir visualiser et anticiper les périodes de gel pour, le cas échéant, déclencher des moyens de lutte. Pour les orages de grêle, effectivement, on a aussi des cartes qui permettent de les anticiper.

Vous parlez aussi de météo collaborative. Ça veut dire que plus il y aura de stations connectées Sencrop installées en Côte d'Or, plus on sera précis ?

Exactement. En fait, on s'est associé avec la Chambre d'agriculture de la Côte-d'Or, qui permet d'avoir un très bon maillage de ces capteurs. Et en fait, plus le maillage va être dense, plus les données vont être précises pour les producteurs qui vont pouvoir agir au mieux.

Ce partenariat avec la Chambre d'agriculture est un partenariat financier ? La Chambre va investir ?

Tout à fait. En fait, la chambre d'agriculture installe les capteurs, les entretient et propose ensuite un service clé en main aux agriculteurs et aux viticulteurs pour qu'ils puissent prendre les meilleures décisions, justement, concernant le gel, les travaux du quotidien, l'irrigation et les pesticides.

Pour un agriculteur ou un viticulteur qui souhaiterait profiter de ce service, ça lui coûtera combien ?

C'est un abonnement annuel qui comprend l'accès aux services et aux stations météo, d'un montant compris entre 200 et 300 € par an.