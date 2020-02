Côte-d'Or : la colère d'un agriculteur contre les tests de tuberculose bovine

Ce mardi 4 février, cet agriculteur Côte-d'Orien doit abattre une de ses vaches, pour la sixième fois depuis 2012. Pour cause : un test révèle que la bête est atteinte de la tuberculose bovine. Pourtant, jusqu'à ce jour, toutes ses vaches abattues n'étaient finalement pas porteuses de la bactérie.

Côte-d'Or, France

Cet agriculteur Côte d'Orien n'en peut plus. Ce mardi 4 février, Fabrice Perdrix, éleveur à Dampierre-et-Fée, doit abattre l'une de ses vaches. Après avoir passé des tests, la bête est suspectée d'être porteuse de la tuberculose, bactérie susceptible d’infecter de nombreuses espèces animales, domestiques et sauvages, ainsi que l’homme.

Déjà 5 bêtes non-tuberculeuses abattues

C'est la sixième vache qu'il tue depuis 2012. Pourtant, jusqu'à présent, après tests, toutes ces vaches n'étaient en fait pas contaminées. Mais à partir du moment où le test se révèle "faiblement douteux", les autorités (la Direction départementale de la protection des populations) ordonnent de tuer la vache, par précaution.

Malgré l'indemnisation économique de 1900€ pour la mort de sa bête, la perte de cette vache est un réel coup dur pour cet agriculteur : "Bien sûr on va toucher une indemnité, qui nous rembourse un peu plus que le coût de l'animal. Mais ça nous ramènera pas notre vache avec toutes les qualités qu'elle avait. On aimait beaucoup travailler avec elle." Selon l'agriculteur, seulement 5% des tests sont révélés positifs après analyse.

Fabrice Perdrix a souhaité prévenir les voisins pour éviter de mettre en danger les enfants non vaccinés qui viendraient en visite à la ferme - Fabrice Perdrix

"C'est vous le bourreau de l'animal" - Fabrice Perdrix, éleveur

Sur le principe, Fabrice Perdrix n'est pas contre ces tests, utiles selon lui pour éviter la propagation de la maladie. Mais il trouve les conséquences beaucoup trop sévères : "On reçoit un courrier difficile à lire. On vous demande d'abattre l'animal sous 15 jours. Donc c'est vous le bourreau de l'animal car on doit prendre contact avec l'abatteur."

"La vache sera transportée seule et tuée en fin de journée. Après sa mort, même si le test se révèle négatif, il faudra qu'on teste à nouveau tout le troupeau." Cet éleveur possède une centaine de bêtes.

La France est considérée comme indemne de la tuberculose bovine depuis 2001 (moins de 0,1% de troupeaux atteints). Mais des foyers persistent, comme en Côte d'Or, ou encore en Dordogne et en Charente, où les autorités restent donc très vigilantes.