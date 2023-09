Côte-d'Or : la fromagerie Berthaut décroche le titre de meilleur fromage du monde avec son Epoisses

La 6ème édition du Mondial du Fromage et des Produits Laitiers s'est déroulée cette année du 10 au 12 septembre 2023 au Parc Expo de Tours en Indre-et-Loire. Pendant toute la durée de l'événement, le savoir-faire fromager et laitier y a été mis à l'honneur au travers de rencontres de producteurs et fournisseurs, des dégustations de produits du monde entier, des découvertes autour des dernières nouveautés et des innovations du secteur ainsi que des ateliers et conférences.

Tous les deux ans, l'événement réunit près de 3 000 visiteurs et quelques 200 exposants venus de plus de 48 pays. Et cette année, l'Epoisses de la fromagerie Berthaut a fait l'unanimité.

À gauche, Stéphane Layani, Président du Marché International de Rungis et Président du jury suprême au Concours International Produits ; à droite, Christophe Prouvost, Directeur Général de la Fromagerie Berthaut - Mondial du fromage

1.600 produits du monde entier en compétition

Cette année, pour la première fois, le Concours n’était pas ouvert uniquement aux exposants mais à tous les professionnels des secteurs fromagers et laitiers. 1600 fromages et produits laitiers étaient en lice (yaourts, beurres, fromages aromatisés... tous produits fabriqués avec au moins 50 % de lait).

Présentation, coupe, texture, arômes, goût, chaque produit a été minutieusement scruté, goûté et noté par un jury de près de 250 professionnels internationaux présidé par Roland Barthelemy, le Président de la Guilde Internationale des Fromagers.

Un concours en plusieurs étapes

Le dimanche 10 septembre, les membres du jury, originaires d’une vingtaine de pays, ont débriéfé avant de passer aux notations individuelles. Chaque groupe, composé de 3 jurés, a noté entre 14 et 18 fromages. Tous les produits ont été présentés sans aucune étiquette ni autre moyen de reconnaissance, assurant l’anonymat absolu et garantissant l’impartialité la plus totale. À l’issue de cette première journée, 12 produits ont été sélectionnés pour la grande finale.

Cette grande finale s'est tenue ce mardi 12 septembre. Un jury suprême présidé par Stéphane Layani, le Président du Marché International de Rungis et composé de 12 juges internationaux a élu meilleur fromage du monde : l'Epoisses Berthaut Perrière de la Fromagerie Berthaut.

La fromagerie Berthaut située au cœur du village d'Epoisses en Bourgogne est reconnue pour son savoir-faire depuis 1956.