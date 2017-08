Côte-d'Or : les agriculteurs attendent leur ministre

Le ministre de l'agriculture Stéphane Travert est attendu ce jeudi en Côte-d'Or. Les syndicats agricoles vont en profiter pour le rencontrer. Les sujets de discussion ne manquent pas.

Dans un communiqué commun publié ce lundi 7 août par la FDSEA 21, les jeunes agriculteurs et Agriculture et Territoires, les présidents de la FDSEA, des JA et de la Chambre d’Agriculture, avaient sollicité, le 28 juillet dernier, une rencontre sur le terrain avec Stéphane TRAVERT, le nouveau ministre de l’Agriculture.

Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture © Maxppp - Cottereau Fabien

Cette demande fait suite aux aléas climatiques qui touchent la Côte d’Or depuis plusieurs années, aux orientations de la Politique Agricole Commune "qui fragilisent toujours plus les exploitations du département" et à la décision récente d’un transfert de financement des aides du premier pilier au profit du second. Stéphane Travert a accepté cette rencontre et le rendez-vous est pris pour le jeudi 10 août au matin. Le Ministre de l’Agriculture se rendra donc sur les plateaux du Châtillonnais pour constater par lui-même les difficultés des exploitations des zones à faibles potentiels de Côte d’Or.