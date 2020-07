Côte-d'Or : les domaines viticoles sont en train de boucler leurs équipes de vendangeurs

En cette année de coronavirus, le recrutement des vendangeurs est un peu particulier pour les vignerons de Côte-d'Or. Ils n'ont pas tous assez de place sur leur domaine pour loger et nourrir les travailleurs en respectant les normes sanitaires. "Les logements dont on dispose habituellement ne permettent pas de respecter les gestes barrière", explique Aubert Lefas, vigneron à Pommard. Cette année, il va donc faire appel à des vendangeurs qui habitent dans la région et qui pourront rentrer chez eux après leur journée de travail.

Cédric Cailletet, vigneron à Bouix, pourra compter sur ses 38 travailleurs venus de Pologne cette année. Et ce, même en cas de reconfinement. "Vu qu'ils viennent travailler, ils ont des papiers et normalement ils peuvent passer les frontières".

Plus d'étudiants candidats aux vendanges

Cette année, faire le plein de vendangeurs a même été plus facile pour Sylvie Girard, qui a un petit vignoble dans le Châtillonais, car elle peut compter sur les lycéens et étudiants. La récolte débute le 20 août, donc "tous les gamins qui ne vont pas à l'école peuvent venir". Ils sont d'autant plus motivés que beaucoup n'ont pas pu faire de job d'été. "D'habitude, ils font le ménage dans les hôtels, ils sont dans les campings, ils font des animations dans les centres aérés. Et là cette année, rien ! Le malheur des uns fait le bonheur des autres".

L'agence Pole Emploi de Beaune propose 1200 annonces de domaines viticoles situés entre Nuits-Saint-Georges et la frontière de la Saône-et-Loire. Pole Emploi propose une plateforme "Maintenant" qui met en relation viticulteurs et vendangeurs. Il y a aussi beaucoup d'annonces sur Le Bon Coin.