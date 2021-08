Côte-d'Or : Les moissons de céréales décevantes à cause des intempéries de juillet

Les moissons sont terminées en Côte-d'Or et désormais, l'heure est au bilan et il est très mitigé. Les crues et grosses pluies de juillet ont gâché les récoltes de céréales. Même si la quantité est équivalente à l'année 2020, la qualité laisse à désirer.

Cette année, les moissons de céréales en Côte-d'Or ne sont pas particulièrement brillantes, et pour cause : le mauvais temps de cet été et les pluies de juillet, plus particulièrement, ont mis à mal les récoltes de céréales.

"Tout avait si bien commencé"

Tout avait pourtant si bien commencé selon Didier Lenoir, président de Dijon Céréales. Copier

Pourtant, pour Didier Lenoir, président de Dijon Céréales, tout avait bien commencé. "Lorsque nous arpentions les champs au printemps, nous étions vraiment optimistes, nous espérions une excellente récolte cette année" explique-t-il.

Mais lui qui est déçu, surtout pour sa propre récolte, tient à relativiser. "Nous ne faisons pas pire que l'année dernière, qui était pourtant une très mauvaise année, et puis en Côte-d'Or, nous nous en sortons beaucoup mieux qu'ailleurs" conclut-il. Au final, presque 7 tonnes par exploitation sont récoltées cette année dans tout le département. "Fort heureusement" confie Philippe Dubief, président de Passion Céréales.

Car oui, ce n'est pas tant la quantité qui pêche, mais plutôt la qualité. "Les grains de blé ont baigné dans l'eau, ce qui l'a gâché. Les grains sont plus légers, plus échaudés" confie-t-il. Néanmoins, près de 80% de la récolte reste correcte.

Les récoltes de blé mises à mal

Habituellement, la production de blé et son rendement en Côte-d'Or est plutôt homogène. Mais cette année, il est très hétérogène selon Philippe Dubief. "Une hétérogénéité, car la région dijonnaise est moins impactée contrairement à la vallée de la Saône, où les crues ont été fortes" dit-il.

Des aléas météorologiques qu'il explique par le dérèglement climatique. "J'ai trente ans de moissons à mon actif, et je n'ai jamais, mais jamais vu cela. Mes parents ou mes grands-parents subissaient des petites catastrophes tous les dix ans, environ, mais là, depuis une petite dizaine d'années, c'est presque chaque année" poursuit-il.

Mais malgré tout cela, les prix du blé devraient rester stable, et Passion Céréales et Dijon Céréales relèvent un point positif dans tout cela : les cultures semées au printemps comme le maïs ou le soja, sont des cultures qui ont besoin d'eau. Ils espèrent alors se rattraper avec leurs moissons.