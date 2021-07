Côte-d'Or : les moissons ont pris du retard à cause des inondations

Les fortes pluies et les inondations de la mi-juillet 2021 en Côte-d'Or ont des conséquences sur les moissons. Les plantations de céréales ont été abimées. Le mot qui revient le plus dans la bouche des agriculteurs ? "Catastrophe". Des moissons en retard par rapport à l'an dernier, une qualité des plantations dégradée, des prix en baisse à venir : on fait le point avec des agriculteurs de la Plaine de Saône.

Des terrains "mouvants"

Dans les champs, ils s'activent en ce moment sur leurs engins. Malgré tout, le récolte a pris du retard. "On a commencé sur la partie non-inondée. On espère pouvoir moissonner la partie inondée la semaine prochaine ... et encore !", déplore Cyril Fleury, céréalier à Labergement-lès-Seurre. Même son de cloche du côté d'Emmanuel Bonnardot, à Bonnencontre, représentant local de la FDSEA, qui a vu 100 de ses 250 hectares détériorés par les intempéries : "Le terrain est tellement gorgé d'eau qu'il ne supporte plus le poids des engins. Il y a des moissonneuses-batteuses qui s'embourbent dans les champs. L'année dernière, les moissons on dû se terminer vers le 15 juillet. On devrait avoir quasiment terminé".

Emmanuel Bonnardot explique pourquoi les moissons ont pris du retard Copier

"De mémoire d'homme, on n'a jamais vu une inondation à cette date" - Emmanuel Bonnardot, agriculteur

Des conséquences sur le prix du blé ?

Les agriculteurs ont une crainte : une détérioration de la qualité des céréales à cause des inondations. Par exemple, si le blé n'est plus assez "bon", plus assez qualitatif pour devenir de la farine boulangère, il pourrait être transformé en nourriture pour les animaux. "Une double-peine", regrette Emmanuel Bonnardot, à Bonnencontre. Dans ce cas-là, il serait vendu moins cher. Il craint 20 à 30 euros de moins par tonnes vendues.

Le blé abimé vendu moins cher ? Copier

Emmanuel Bonnardot prévoit aussi des difficultés pour les éleveurs. L'herbe ayant été souillée par la vase et la terre, elle serait immangeable pour les bêtes. Il craint que les agriculteurs ne doivent - déjà - sortir le fourrage prévu pour l'hiver pour alimenter le bétail.