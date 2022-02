Côte-d'Or : Nuits-Saint-Georges prépare la 61eme vente des vins de ses hospices

Retenez la date, la 61eme vente des Vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges se déroulera le dimanche 20 mars au Château du Clos de Vougeot. La récolte 2021 permet de présenter 109 pièces à la vente réparties en 18 cuvées différentes "dont la pureté et l'équilibre promettent une grande capacité de garde typique d'un millésime bourguignon" explique ses organisateurs. Les aléas climatiques du millésime ont finalement eu peu de prise sur l'identité des vins, portés par les parcelles plantées depuis plus de quarante ans, pour en définitive privilégier la qualité à la quantité.

La Pièce de charité : une cuvée inédite dans l'histoire du domaine

Comme chaque année, cette vente est l'occasion pour les Hospices de Nuits-Saint-Georges de soutenir une association en lui versant les profits de la vente d'une pièce de vin, la pièce de charité. Cette année et pour la première fois dans l’histoire du domaine, les Hospices de Nuits-Saint-Georges présentent à la vente une pièce inédite et exceptionnelle : un Nuits-Saint-Georges 1er cru issu de l’assemblage des neuf premiers crus du domaine viticole. En créant cette nouvelle cuvée, les Hospices de Nuits-Saint-Georges ont souhaité à la fois exprimer tout le caractère de l’appellation Nuits-Saint-Georges et souligner l’empreinte du millésime 2021.

Cette pièce de charité sera vendue au profit de l’APF France Handicap, principale organisation française de défense des droits et d'accompagnement de personnes en situation de handicap, représentée par la chanteuse Elodie Frégé.