Côte-d'Or : que faire si on trouve un essaim d'abeilles chez soi ?

Les températures décollent et les abeilles aussi. En ce moment, certaines quittent leur ruche pour aller fonder une nouvelle colonie. Nous sommes en pleine période d'essaimage. Que faire si une grappe d'abeilles atterrit chez vous ? On vous explique tout ici.

Il fait beau, les températures montent et vous pourriez bien vous trouver nez à nez avec un essaim d'abeilles dans votre jardin, ou même accroché à votre balcon ou à une gouttière. Nous sommes en pleine période d'essaimage : au début des beaux jours, quand il y a trop d'abeilles dans une ruche, une partie d'entre elles prennent leur envol et vont fonder une nouvelle colonie. Que faire si un essaim atterrit chez vous ? Surtout pas de bombe insecticide. Ne cherchez pas à les détruire. Pour les faire partir, le plus simple est encore de décrocher votre téléphone et d'appeler un apiculteur qui se fera un plaisir de venir les récupérer.

Essaim niché dans une haie © Radio France - Olivier Estran

"C'est un phénomène normal et naturel, et depuis quelques jours ça n'arrête pas. A l'arrivée des beaux jours, quand une ruche contient trop d'abeilles, une partie d'entre elles s'envolent avec une reine pour aller s'installer ailleurs" détaille Fabrice Boucansaud, le vice-président de l'association des "Amis des abeilles" de Dijon.

Ces essaims peuvent se poser n'importe où. A Dijon, Oviedo revêt sa tenue d'apiculteur. Une partie de ses abeilles ont quitté une ruche où elle se sentaient trop à l'étroit et ont atterrit dans la haie, par chance pas très loin et pas très haut.

Oviédo, apiculteur amateur à Dijon © Radio France - Olivier Estran

"Les essaims se posent parfois à 20 cm du sol, d'autres fois à 6 mètres de hauteur.. et alors là pour les attraper, il faut jouer les alpinistes, ce n'est pas pour moi."

Un peu d'eau et une ruche vide

Par chance, cette fois-ci il suffit de tendre bien haut les bras. Le premier outil de l'apiculteur, c'est un pulvérisateur plein d'eau "On les arrose pour inciter l'essaim à se regrouper. Comme quand il pleut" explique Fabrice Boucansaud. "Un essaim n'est pas dangereux, généralement les abeilles ne piquent pas, car elles se sont chargées auparavant de sirop et de miel pour préparer leur voyage. On ne risque rien à les approcher, mais il ne faut pas essayer de les toucher ou de les faire fuir, là vous transformeriez la grappe en une véritable nuée bourdonnante."

Une fois que la reine se trouve dans la nouvelle ruche, toute la colonie suit © Radio France - Olivier Estran

Oviédo installe une ruche vide en dessous de l'essaim. Avec quelques coups de cisailles, il fait tomber dans cette caisse la branche où se sont installées les abeilles. "Si la reine est là, toutes les autres suivent" explique l'apiculteur. Pari réussi, les insectes investissent leur nouvelle caisse, et au bout d'un quart d'heure, la plus grande partie d'entre elles cessent de voler dans tous les sens pour gagner leur nouvelle maison.

Pari gagné, l'essaim a quitté la haie pour la ruche © Radio France - Olivier Estran

SOS Essaims, un site de référence

"Chaque année, on perd presque un tiers de notre cheptel. Alors les essaims, on est heureux de les récupérer. C'est beaucoup mieux que d'aller acheter des abeilles parfois jusqu'à l'étranger. Il faut solliciter les associations. Il y a toujours un apiculteur à moins de 25km de chez soi" insiste Fabrice Boucansaud. "Nous les "Amis des abeilles", on compte 80 adhérents, et beaucoup de jeunes nous rejoignent actuellement. Il y a un véritable intérêt pour les abeilles, et c'est tant mieux, car sans elles on aurait bien peu de fruits ou de légumes."

On peut contacter les apiculteurs par le biais de la page "SOS Essaims" ou en s'adressant au syndicat apicole de Côte-d'Or.