Côte-d'Or : recherche agriculteur bio pour s'installer sur la commune de Quetigny !

Cherche producteur(ice) bio pour louer 4 hectares de terres agricoles à Quetigny ! C'est l'annonce faite par la ville, qui espère ainsi créer une nouvelle ferme bio. Les candidat(e)s ont jusqu'au 27 octobre midi pour postuler.

La Ville de Quetigny cherche un agriculteur bio pour venir s'installer sur sa commune. L'annonce vient de paraître sur son site internet.

Un projet de longue date

Le projet est dans les cartons depuis quelques années déjà, depuis que la ville s'est engagée dans une démarche de développement durable (0 phyto, augmentation du bio dans les cantines scolaires). Elle compte d'ailleurs déjà un maraîcher en bio, Gilles Lambert et le Pré Vert un chantier d'insertion également installé en bio. Pour cela, la ville a pris un virage à 180° en reclassant 43 hectares de foncier en zone agricole, dans son plan local d'urbanisme. C'est dans cette zone, que se trouvent les 4 hectares de terres que le nouveau venu pourra louer.

Des critères précis

Il faut que le/la candidat(e) soit jeune car derrière ce projet la ville veut aussi relocaliser de l'emploi et surtout pérenniser sa démarche. Etre en bio bien entendu mais aussi favoriser les circuits courts avec pourquoi pas, de la vente sur place ou la création d'une AMAP. Cela dépendra des projets explique Philippe Schmitt. En tout cas pour l'adjoint au maire, délégué à la transition écologique, au développement soutenable et à l'économie sociale et solidaire, c'est un projet poussé par une véritable volonté politique.

Le travail en biodynamie ou en permaculture peut être un atout de plus pour être choisi. De même, si le projet de ferme pédagogique est associé à l’installation, cela pourrait plaire à la Ville, qui encourage les candidats à faire que ce lieu soit ouvert une fois de temps en temps aux habitants.

Fin de l'appel à candidatures le 27 octobre

L'appel à candidatures se termine le 27 octobre à midi. La Ville espère une installation du nouveau professionnel, pourquoi pas début 2018.