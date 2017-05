Côte-d’Or : un appel au financement participatif pour réimplanter le sarrasin en Bourgogne

Une biscuiterie Bio implantée à Montbard fabrique des biscuits à partir d’une farine de sarrasin Bio et sans gluten. Mais le sarrasin a quasiment disparu des campagnes françaises et doit être importé de l’étranger. Pour le réimplanter, la société a lancé une campagne de financement participatif.

Atelier Sarrasin, une biscuiterie Bio implantée à Montbard fabrique des biscuits salés et sucrés à partir d’une farine de sarrasin Bio et sans gluten. Mais le sarrasin a quasiment disparu des campagnes françaises et doit être importé de l’étranger. Les deux fondateurs de la biscuiterie, Nicolas Crabot et Benoît Wartel, veulent réintroduire en Bourgogne une filière sarrasin vertueuse. Pour les y aider, ils viennent de lancer une campagne de financement participatif qui a pour but de lever les fonds nécessaires à ce défi. L'objectif est de récolter 8 000 euros en 40 jours.

Le compteur au 15 mai sur le site kisskissbankbank -

Une démarche environnementale

« Nous souhaitons récolter notre propre graine de sarrasin en Bourgogne, au plus près de l’atelier de fabrication, et avec nos quatre agriculteurs partenaires, sans devoir passer par des achats à l’étranger, notamment en Chine. Cela nous apporte des garanties supplémentaires en termes de traçabilité et diminue très fortement le coût carbone de notre approvisionnement, nos agriculteurs partenaires étant situés à moins de 30 km de l’atelier. » explique ainsi Nicolas Crabot.

Un champ en jachère avec du sarrasin © Maxppp - Christian Watier

Promotion du Made in France

« Implanter du sarrasin ne suffit pas », précise Benoît Wartel, l’autre fondateur, « il faut ensuite pouvoir décortiquer la graine et c’est pour cela que nous lançons cette campagne de financement participatif : pour acheter les semis qui seront donnés aux agriculteurs mais aussi acquérir la machine à décortiquer, qui garantit la non contamination de nos farines pour certifier le sans gluten. Le coût d’achat est élevé pour une petite entreprise comme la nôtre, c’est pourquoi nous lançons un appel à nos consommateurs mais aussi aux Bourguignons amoureux de leurs campagnes et à tous ceux soucieux de promouvoir le Made in France ! »

Pour accéder à la campagne KissKissBankBank

Graines de sarrazin © Maxppp - Christian Watier

Le sarrasin, une plante aux mille vertus

Le Morvan, proche de l’atelier, a en commun avec la Bretagne un sol granitique, propice à la plante de sarrasin. Cette plante, qui n’est pas une céréale, possède de multiples vertus. Sur le plan de la santé d’abord : sans gluten, antioxydant, riche en acides aminés essentiels, en bêtacarotène et contenant de nombreuses vitamines, cette plante est parée de qualités nutritionnelles et est particulièrement digeste.

Sur le plan environnemental ensuite : elle est économe en ressources naturelles et préserve l’environnement car le sarrasin pousse avec peu d’eau et sans intrant : aucun pesticide ni engrais n’est nécessaire, même sur sols pauvres. C’est aussi un formidable pollinisateur apprécié des abeilles car la plante fleurit deux à trois fois par an.