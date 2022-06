Côte-d'Or : un partenariat pompiers/agriculteurs face aux risques d'incendies

Pour prévenir et agir face au risque incendie dans les champs en ce mois de juin 2022, les pompiers de Côte-d'Or ont noué un partenariat avec la chambre d'agriculture. Au programme : conseils pratiques, alertes par SMS, et formation au plus long terme.