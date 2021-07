Côte-d'Or : un producteur de cassis bio lance un financement participatif après avoir perdu sa récolte

Un mois après le gros orage de grêle qui a quasiment détruit toute sa production de cassis bio, Franck Faivre compte sur la solidarité pour se relever ! Il nous avait raconté son désarroi sur les ondes de France Bleu Bourgogne, au lendemain du 19 juin après une perte catastrophique de sa production. Depuis, le producteur installé à Corberon dans le Beaunois, a lancé un appel à financement participatif sur la plateforme Miimosa, dédiée aux projets d’agriculture et d’alimentation durables. "C'est pour compenser la perte de ma récolte de mes cassis et des quelques 10.000 euros perdus avec cet orage, car ça fait plusieurs années déjà qu'on encaisse des chocs et à la fin de l'année, la trésorerie est à zéro et c'est raide."

Franck Faivre, producteur de cassis bio à Corberon. - .

"Avec ce financement participatif, ça me permettrait de repartir plus fort !" - Fabrice Faivre producteur de cassis bio à Corberon

Des dons espérés pour renflouer la trésorerie

L'agriculteur a engagé des démarches auprès de son assurance, mais n'a pas reçu de réponse pour le moment. Concernant la cagnotte sur Miimosa, sur les 5.000 euros espérés, 40% de la somme ont été récoltés au 13 juillet, soit un peu plus de 2.040 euros. Mais au-delà de l'aspect financier très important, le producteur côte-d'orien évoque aussi, "un soutien qui fait du bien au moral" avant de poursuivre, "je reçois pas mal de messages de l'extérieur, des gens qui me disent de tenir bon, ça aide à remonter la pente car en ce moment on enchaine avec les aléas climatiques, et se sentir écouté ça aide."

→ Pour en sa voir plus sur le financement participatif, voilà le lien vers la plateforme Miimosa.