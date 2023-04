Côte-d'Or : une opération de sauvetage de poules pondeuses organisée ce samedi à Gevrey-Chambertin

Chaque année, 50 millions de poules pondeuses sont abattues en France ! C'est dans une démarche de sauvetage afin de prolonger leurs vies que "Poule Pour Tous" a vu le jour en 2017. Cette société originaire de Nantes planifie ce samedi 22 avril, une vente de poules rousses élevées en Bio en collaboration avec un éleveur à Gevrey Chambertin afin d'éviter l'abattoir à un maximum de ces volailles. L’événement se déroule de 9h à 12h.

Une inscription préalable obligatoire

Au vu de l’urgence de la situation, le prix d’acquisition d’une poule est de 5€ avec une offre de 10 poules + 1 offerte à 50€. Un coût très bas fixé par l’éleveur lui-même. Mais attention car les réservations sont obligatoires au 0 891 03 46 34 (0,25€/minute + prix appel local) ou directement sur le site internet de poule pour tous .

L'adresse exacte de la distribution sera communiquée par SMS ou par mail uniquement pour les personnes qui ont réservé. Il est également important de noter que les poules peuvent avoir perdues quelques plumes mais que cela repoussera. Les poules ont été élevées en plein air et n’auront aucun mal à vivre dans un jardin. Elles sont âgées de seulement 18 mois, ce qui est très jeune quand on sait que l’espérance de vie d’une poule est compris entre 5 à 10 ans. En plus de cela, les poules pourront encore pondre des œufs pendant 3 à 4 ans, ce qui signifie que leurs nouveaux propriétaires pourront récolter 1 000 œufs frais par poules.