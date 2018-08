Comme chaque année c'est le crémant qui démarre en premier, et c'est sur la Côte de Beaune que les vendanges sont les plus précoces. Le domaine de l'ange à Saint-Sernin-du-Plain s'est lancé ce matin pour trois semaines de récoltes.

Côte-d'Or, France

Un printemps et un été très ensoleillés, et c'est déjà l'heure des vendanges en Côte-d'Or. Les saisonniers ont commencé ce mardi à ramasser les raisins sur les hauts coteaux de Beaune comme au domaine de l'ange à Saint-Servin-du-Plain.

Traditionnellement on récolte le crémant plus tôt",Joël Thiriou directeur d'exploitation

"Nous avons 110 hectares à vendanger, alors ont préfère s'y prendre tôt, explique Joël Thiriou directeur d'exploitation qui sait bien que les vendanges précoces ont souvent mauvaise presse. Par ailleurs, comme nos vendanges durent trois semaines, on aime bien avoir un raisin avec un degré minimum, mais plus d'acidité, et à la fin il aura un degré plus élevé mais sera moins acide, le crémant c'est aussi une question d'alchimie".

Pas de problèmes de recrutement

à lire Pénurie de vendangeurs en Côte-d’Or

Bien sûr à l'appel ce mardi matin, il manquait une partie des saisonniers, mais le recrutement n'a été qu'une formalité pour ce domaine qui travaille pour la Veuve Ambale. "Ici on fonctionne au bouche-à-oreille, se félicite Dominique Bonin, il supervise une des équipes de vendangeurs, ils reviennent d'une année sur l'autre, se débrouillent pour trouver un logement et tout se passe très bien. Cette famille vient d'Autun, tous les étés elle part voir de la famille au mois d'août en Turquie, et ils reviennent avec la famille pour les vendanges, ils nous demandent même combien de monde on a besoin !".

Saint-Servin-du-Plain. © Radio France - Lila Lefebvre

Ici on est bien payé"

Dans la troupe de vendangeurs, quelques étudiants qui ont profité de ses vendanges précoces avant la rentrée le 2 septembre, des étrangers, mais aussi un contingent de retraités qui viennent ici pour arrondir leur fin de mois. Ada n'a pas assez de revenu dans son sud de l'Italie natale, alors chaque été depuis huit ans, elle monte en Bourgogne : "en Italie je gagne 29 euros pour une journée de vendanges, ici près de 70 !".