Côtes d’Armor : 54 irréductibles producteurs créent leur propre laiterie

En pleine crise laitière 54 producteurs indépendants ont créé leur propre laiterie à Trémorel dans les Côtes d'Armor pour s'affranchir du système actuel. Un pari osé. Leurs premières briques de lait sont commercialisées depuis une quinzaine de jours en grandes surfaces.

C’est l'histoire d'une brique de lait, une histoire à contre-courant du modèle agricole breton . Elle commence il y a 6 ans. A l'époque, une poignée d'irréductibles producteurs bretons refusent de signer l'accord scellant le rachat du groupe fromager Entremont par Sodiaal, plus grande coopérative laitière de France. Sur 4700 producteurs, une cinquantaine rejette l'accord. Parmi eux, Hervé Le Roy, producteur à Quemper-Guezennec dans les Côtes d'Armor : "nous avons décidé de construire un projet commun avec l’idée d’avoir notre propre outil industriel pour maitriser tout de A à Z, la production, la collecte, la transformation et la vente ".

Une guerre impitoyable

Le projet est monté dans le plus grand secret. Et aujourd'hui, 6 ans plus tard, le groupe d'irréductibles producteurs met en service sa propre laiterie à Trémorel (14 salariés, 3 camions citernes). Pari réussi malgré un parcours semé d'embuches. "C’est un peu l’accomplissement de notre rêve commun mais ça a été dur, c’est une guerre impitoyable", précise Hervé Le Roy devenu président de la société Lait Sprit D’Ethique.

50 000 litres de lait par jour

La commercialisation des premières briques de lait débute en ce moment dans plusieurs grandes surfaces de la région. Sans intermédiaires. "On peut dire que nous faisons de la vente directe aux grandes surfaces", explique Hervé Le Roy. la laiterie transforme 50 000 litres de lait par jour.

En jaune, l'emplacement des fermes des producteurs. En rouge, l'emplacement de la laiterie. -

Le projet représente un investissement global de 6 millions et demi d'euros.