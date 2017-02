Côtes d’Armor : une agricultrice retrouvée pendue dans sa salle de traite

Alors que s'ouvre ce samedi le Salon de l'Agriculture à Paris, la crise du lait a fait une nouvelle victime en Bretagne. Ce jeudi matin, à Plumieux dans le sud des Côtes-d'Armor, une agricultrice de 47 ans a été retrouvée pendue dans son exploitation.

Céline avait 47 ans, deux enfants. Fille d'agriculteurs, elle était productrice de lait avec son mari et un associé. C'est d'ailleurs ce dernier qui a découvert le corps ce jeudi matin. Dans le hameau où la plupart des habitants sont agriculteurs, c'est évidemment la consternation. "Cela me choque mais quand on voit la crise agricole, ça travaille les gens vous savez", glisse Sébastien, le plus proche voisin.

Un écrit pour exprimer son désarroi

L'agricultrice aurait laissé un écrit pour exprimer son désarroi face aux difficultés financières. Elle a mis fin à ses jours dans la salle de traite. "C’est le lieu de travail. On y est deux fois par jour pendant trois ou quatre heures, c’est là que le lait arrive et... on se dit qu’il n’est pas payer", raconte Christophe un autre voisin également producteur de lait et de céréales. Christophe n'a pas été surpris en apprenant ce nouveau suicide. "Ce n'est pas rare. Il y en a eu ailleurs dernièrement dans les Côtes d’Armor et je pense que si ça continue, il y en aura d’autres. On se demande comment on va faire pour continuer à vivre. Moi, je fais ce métier par passion autrement il y a longtemps que je ne le ferais plus". Un remplaçant est arrivé dès ce jeudi dans l'exploitation de Céline. Malgré le drame, le travail à la ferme ne peut pas s'arrêter.