Côtes de Toul : coup d'envoi des vendanges fixé le 25 septembre

Avec la météo très fraîche et pluvieuse de l'été, les vignerons du Toulois commenceront les vendanges bien plus tard que d'habitude.

On connait la date officielle du début des vendanges dans le Toulois pour le vignoble AOC. Conséquence de la météo froide et pluvieuse de l'été, les vendanges démarreront bien plus tard que d'habitude. Ce sera à partir du samedi 25 septembre, pas avant.

Un mois plus tard qu'en 2020

Vu l'état de maturation des raisins, la plupart des viticulteurs pourraient encore attendre un peu pour avoir des grappes bien mûres. Certains professionnels parlent même de début octobre pour lancer les vendangeurs et leurs sécateurs dans les vignes du Toulois.

Pour mémoire, les vendanges avaient démarré le 1er septembre l'année dernière.