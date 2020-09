Côtes de Toul : des vendanges précoces, sans masque, et à bonne distance

Dans les rangs de vignes, Chantal, un sécateur à la main, coupe le raison avec précision. "Il faut aller assez vite, bien écarter les feuilles et vérifier qu'on en oublie pas, explique celle qui pratique les vendanges depuis ses 14 ans. On trie le raisin, mais là il est très bien cette année, impeccable !"

C'est le premier jour de vendange pour cette habituée. Le domaine Migot, qui produit du vin biologique sur les côtes de Toul, a décidé de commencer dès le 1er septembre. Une date record, qui s'explique par les fortes chaleurs et la sécheresse des derniers mois.

Les rangs de vignes espacés de deux mètres, pas besoin de masque

Pas de masque sur le nez pour Chantal. Les rangs de vignes sont espacés de deux mètres : chaque vendangeur peut donc garder ses distances avec son voisin. "Physiquement c'est quand même un job où il faut remuer beaucoup, confie Claire, l'une des saisonnières. Et puis on est en plein air, on a les rangs de vignes entre nous donc normalement ça ne gêne pas."

Une centaine de bacs de raisins sont remplis chaque jour au domaine Migot pendant les vendanges. © Radio France - Lise Roos-Weil

A quelques mètres, Marcel porte, lui, le masque sous le menton. C'est la première expérience dans les vignes, pour ce mécanicien. C'est le contexte économique qui l'a poussé à postuler : "Depuis le confinement, on ne fait pas grand chose. On a cherché ce qu'on pouvait faire, et puis on a entendu parler de ce domaine donc on a envoyé une candidature. C'est une très bonne expérience."

Un très bon millésime

Le domaine a recruté quinze saisonniers, dont certains nouveaux. Selon Camille Migot, l'un des propriétaires, l'organisation n'a pas été simple car les règles sanitaires officielles pour les vendanges restaient floues. Mais il s'est adapté. "On leur a demandé de venir avec leur verre et ils le gardent toute la journée, explique-t-il. Sécateur et panier c'est pareil, ils les gardent toute la journée et le soir ils sont lavés et désinfectés. On essaye de s'adapter au mieux."

Camille Migot table sur 30 000 bouteilles produites à la fin des vendanges. © Radio France - Lise Roos-Weil

Après le confinement, qui a fait perdre 50% de chiffre d'affaire au domaine Migot, les ventes repartent très bien depuis le déconfinement, grâce à la demande des particuliers. Des incertitudes demeurent en revanche sur les marchés des cavistes et restaurateurs et les marchés à l'export.

Le viticulteur attend en tout cas un très bon millésime, de haute qualité. Il table sur 30 000 bouteilles produites à la fin des vendanges, dans environ deux semaines.