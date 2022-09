Côtes de Toul : les vendanges commencent avec le sourire au domaine de l'Ambroisie

Le coup d'envoi des vendanges dans le Toulois, pour l'AOC Côtes de Toul. C'était ce lundi pour les vignes les plus précoces. Une année marquée par la sécheresse avec des raisins de bonne qualité et des rendements plutôt moyens. L'AOC Côtes de Toul, c'est 120 hectares de vignes en tout et une vingtaine de vignerons.

Au domaine de l'Ambroisie, huit hectares et demi, principalement à Lucey, une vingtaine de personnes de saisonniers sont mobilisées. Ce coup d'envoi, c'est un soulagement pour Thomas Colson, co-gérant du domaine de l'Ambroisie : "c'est le moment où l'on peut détendre les nerfs [...] Tant que les raisins ne sont pas dans le pressoir, il peut se passer n'importe quoi". Un cru 2022 qui s'annonce bon selon le vigneron : "le millésime 2022 se présente exceptionnel en qualité. Avec la sécheresse, il n'y aucune maladie, pas de pourriture et du coup, ça promet un cru exceptionnel en qualité des vins. Il restait la question des rendements et au final, sur la première parcelle, les rendements sont plutôt corrects".

Parmi les vendangeurs, des habitués comme Dominique, client du domaine devenu vendangeur : "je ne bois plus le vin de la même façon. Avant, c'était un moment convivial entre amis et maintenant je me dis qu'il y a des gens derrière en train de travailler et qui se donnent du mal pour faire du vin". Une cueillette plus simple que d'habitude puisqu'il n'y a pas besoin de trier et de retirer des raisins pourris. Une récolte qui devrait durer environ deux semaines.