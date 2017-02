"COUIC" : Welfarm relance à Brest sa campagne contre la castration "à vif" des porcelets

A Brest entre autres, les murs de la ville vont voir pendant quelques temps de nouvelles affiches. Il s'agit d'une campagne de communication de l'association Welfarm, opposée à la castration "à vif" des porcelets. La précédente campagne avait fait polémique. Celle-là aussi ?

L'association Welfarm, qui milite pour le bien-être des animaux de ferme, organise à partir de ce jeudi à Brest une campagne d'affichage pour dénoncer la castration à vif des porcelets. Une campagne baptisée "Couic 2018". Pourquoi Brest ? Parce que l'an dernier, Brest faisait partie des villes, comme Rennes ou Saint-Brieuc, où une campagne d'affichage similaire avait été retirée ou écourtée par l'afficheur à cause, selon l'association, de pressions du monde agricole.

Une semaine d'affichage dans les rues de Brest

Une seconde campagne est donc programmée à Brest, pendant une semaine, à quelques jours du salon de l'agriculture. Pour Pauline Di Nicolantonio, porte-parole de Welfarm, l'association dénonce une pratique que, selon elle, même les producteurs de porcs aimeraient abandonner. "C'est une pratique qui n'a plus lieu d'être. On sait élever les porcs mâles sans les castrer. L'une des alternatives, c'est un procédé médicamenteux. Et les éleveurs sont aussi favorables à l'arrêt de la castration. C'est une pratique qu'ils n'aiment pas généralement réaliser".

La carte des implantations d'affiches "Welfarm" à Brest - Capture d'écran Google Maps / Welfarm

Réponse des éleveurs

François-Régis Huet est éleveur dans le Morbihan, et spécialiste de la question du bien-être animal. "C'est un débat qui existe depuis longtemps. On n'a pas de possibilité de commercialiser les porcs s'ils n'ont pas été castrés. Nous, la décision qui a été prise depuis 2012, au niveau français, c'est que la castration est faite avec un anti-douleur".

Une fois de plus, il a le sentiment que les éleveurs sont montrés du doigt : pollueurs, cruels envers les animaux... A quelques jours du salon de l'agriculture, ils espèrent plus de sérénité. "On est prêt au dialogue" répond l'association Welfarm.