Coup d'envoi de la cueillette des pommes en Berry

Une campagne qui démarre un peu plus tard que ces dernières années, parce que l'été a été moins chaud... Marie-Pierre et Marc Mabire, gère six hectares de fruit en libre cueillette à Levet, dont cinq hectares de pommiers.. Ils ouvrent la cueillette aux clients ce mercredi après-midi. Une récolte qui ne s'annonce finalement pas trop mal, malgré des craintes au printemps.

Marie-Pierre et Marc Mabire, arboriculteurs à Levet (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Deux épisodes de gel, en avril, ont fait craindre le pire. Heureusement, toutes les variétés n'ont pas été touchées : " Cette année, on a eu des dégâts plus forts en braeburn, une pomme qui se cueille assez tard, également la topaze où la production sera plus faible. En revanche, sur la gala et la golden, ce froid n'a pas eu d'impact " constate Marc Mabire.

L'Elstar est la première pomme à être cueillie © Radio France - Michel Benoit

La cueillette commence de manière classique par la Elstar : " C'est une pomme croquante et rafraîchissante. Ce n'est pas la plus rouge. C'est une pomme bicolore." Des fruits d'un bon calibre cette année car il n'a pas fait trop chaud, mais l'humidité assez forte a favorisé la tavelure, un champignon qui fait apparaître des tâches brunes, voire des crevasses sur les fruits. Il a fallu être vigilant : " Les nuits fraîches favorisent la coloration des pommes qui aiment les contrastes de température entre le jour et la nuit. Même s'il ne fait pas très chaud en ce moment, cela suffit. Le pommier n'aime pas les chaleurs fortes, de toute façon. "

Des brouettes sont mises à votre disposition pour transporter votre cueillette © Radio France - Michel Benoit

Marc et Marie-Pierre Mabire proposent la libre cueillette depuis une dizaine d'années. Du circuit court et un kilo de pommes, deux à trois fois moins cher qu'en magasin : " On a opté pour le prix unique. 90 centimes le kilo, cette année. Quelle que soit la variété et le moment de la cueillette dans la saison. C'est plus simple pour tout le monde ! " Une cueillette qui plait beaucoup aux enfants : c'est parti jusqu'au 10 novembre.