vendanges 2017 en champagne: belle qualité et belle quantité

Les vendanges 2017 commencent ce lundi pour la récolte du chardonnay. C'est le cas à Reims et Montgenost dans le sézannais. Le CIVC, le comité interprofessionnel des vins de champagne a publié ce week-end les dates officielles des vendanges communes par communes et cépages par cépages.

Les vendanges 2017 s'annoncent bien. Les professionnels parlent même d'une année millésime. La qualité du raisin est au rendez-vous tout comme la quantité. Malgré une baisse de 17% dans le vignoble français, due aux gelées de printemps, le vignoble champenois, lui, a plutôt bien résisté d'après Maxime Toubart, le président du SGV, le syndicat général des vignerons qui regroupe 20.000 adhérents en champagne.

Aujourd'hui, les vendanges posent problème aux vignerons indépendants surtout en ce qui concerne les contraintes liées à l'embauche des saisonniers. D'après Maxime Toubart : " il y a quelques années, il y avait 6 démarches administratives à faire. Aujourd'hui, c'est 13" . Les vignerons ont de plus en plus de contraintes et en cette période de vendanges, ils ont bien d'autres choses à gérer , reconnait le président du syndicat général des vignerons.

Maxime Toubart, président du syndicat général des vignerons (SGV) Copier

Aujourd'hui, nombreux sont les vignerons qui continuent de recruter des saisonniers de manière traditionnelle et plus familiale mais à cause des surcharges administratives, ils sont nombreux aussi à recruter des travailleurs venus des pays de l'Est comme la roumanie. Dans la marne, les vendanges représentent chaque année 120.000 emplois saisonniers sur une durée d'une quinzaine de jours environ.

Pour retrouver les dates officielles des vendanges 2017, c'est ici .