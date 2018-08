Oppède, France

Le Domaine de la Royère à Oppède au pied du Luberon fêtera sa 30ème cuvée en 2018. En guise de cadeau d'anniversaire : une saison très compliquée à gérer dans les vignes en raison d'un printemps très pluvieux et d'un été caniculaire. "Je n'ai jamais connu cela en 30 ans ici" résume Amine le chef de culture du Domaine. Mildiou et botrytis ont fait des ravages que Pierre Legranger, le chef d'exploitation et maître de chai évalue entre 30 et 40% de la campagne (750 hectolitres attendus contre 1000 habituellement.) A l'heure des premières vendanges effectuées à la machine, un rayon de soleil cependant "la qualité sera bien au rendez-vous" promet Pierre Legranger à la tête de ce Domaine familial et réputé de 28 hectares (60% en rosé et blanc - 40% en rouge) classés en Appellation d'Origine Protégée Luberon et en Indication Géographique Protégée Vaucluse.

L'heure des vendanges a sonné : reportage de Daniel Morin Copier

Pierre Legranger : "le plaisir de voir le résultat de toute une année" Copier

L'arrivée des premières remorques à la cave © Radio France - Daniel Morin

Aussitôt ramassé, aussitôt dirigé vers l'érafloir, le fouloir et le pressoir © Radio France - Daniel Morin

Pierre Legranger maître de chai et Amine chef de culture du Domaine © Radio France - Daniel Morin

La cave de vinification du Domaine de la Royère : la technique au service de la qualité © Radio France - Daniel Morin